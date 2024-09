Fortes précipitations dans la province de Tata : 4 morts et 14 portés disparus (bilan préliminaire)

dimanche, 8 septembre, 2024 à 15:53

Tata – Quatre personnes ont trouvé la mort et 14 autres sont portées disparues suite aux fortes précipitations orageuses qui se sont abattues sur Tata et les provinces avoisinantes, selon un bilan préliminaire établi par les autorités locales.

Les crues provoquées par la montée des eaux au niveau de plusieurs cours d’eau ont emporté huit maisons au douar Aoukerda, dans la commune Tamanarte relevant du Cercle d’Akka, précise la même source.

L’ensemble des services concernés ont été mobilisés tandis que les moyens humains et logistiques nécessaires ont été déployés pour intervenir immédiatement suite à cette situation exceptionnelle, apporter aide et assistance à la population, désenclaver les zones affectées et rétablir les réseaux de liaison, ajoute-t-on.