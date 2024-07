Forum parlementaire de Marrakech : Le prix Nostalgia di Futuro 2024 décerné à M. Mayara

lundi, 15 juillet, 2024 à 21:12

Marrakech – Le président de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, a reçu le prix Nostalgia di Futuro 2024 lors du 2ème Forum parlementaire économique pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, tenu récemment à Marrakech.

Ce prix, décerné par l’Observatoire TuttiMedia – Media Duemila, intervient en reconnaissance du rôle de M. Mayara dans la promotion de la diplomatie parlementaire en lien avec un certain nombre de domaines stratégiques, tels que “la coopération en matière de sécurité, l’intégration économique régionale, les initiatives visant à lutter contre le changement climatique et l’égalité des genres”, a indiqué l’APM sur le réseau social X.

Le 2ème Forum parlementaire économique pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, organisé les 11 et 12 juillet par la Chambre des conseillers et l’APM, a constitué une opportunité pour une pléiade de parlementaires et de partenaires fondateurs de l’APM pour interagir avec les acteurs politiques et économiques des secteurs public et privé, ainsi qu’avec les milieux académiques et la société civile.

Ce Forum, dont la session constitutive a eu lieu en décembre 2022 dans la ville ocre, se veut un espace de renforcement de la coopération entre les deux espaces géographiques et d’intensification des efforts à même de relever ensemble les défis communs, à leur tête la croissance économique et la préservation de la paix et de la sécurité dans la région.

Ce rendez-vous d’envergure s’impose ainsi en tant qu’interface de la diplomatie parlementaire et étape cruciale pour le débat autour des questions économiques et environnementales les plus pressantes dans la région euro-méditerranéenne et du Golfe.