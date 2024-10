Le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud reçoit le Chef d’Etat-Major des Forces Armées du Cap-Vert

jeudi, 31 octobre, 2024 à 11:53

Rabat – Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu, jeudi à Marrakech, le Contre-Amiral Antonio Duarte Monteiro, Chef d’Etat-Major des Forces Armées du Cap-Vert, en marge de sa participation au Salon International de l’Aéronautique et du Spatial “Marrakech Air Show 2024”.

Au cours de cet entretien, l’Inspecteur Général des FAR et le Chef d’Etat-Major des Forces Armées du Cap-Vert ont échangé autour des différents volets de la coopération militaire entre les FAR et l’armée Cap-Verdienne, notamment ceux relatifs à la formation et la participation aux exercices multinationaux, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

Tout en exprimant leur satisfaction quant au niveau des relations entre les deux pays, les deux responsables ont également discuté les possibilités de renforcer cette coopération et de l’élargir à d’autres domaines d’intérêt commun, ajoute la même source.

Fondées sur une confiance réciproque et un respect mutuel, les relations entre le Maroc et le Cap-Vert se renforcent constamment, contribuant ainsi à la réalisation de leurs objectifs communs et au développement du continent africain dans un cadre stable et sécurisé.