Le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud s’entretient avec le ministre mauritanien de la Défense

vendredi, 1 novembre, 2024 à 13:01

Rabat – Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, s’est entretenu, vendredi à Marrakech, avec le ministre mauritanien de la Défense, M. Hanena Ould Sidi, qui était accompagné du Général de division Mohamed Cheikh Boyda, Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air de la République islamique de Mauritanie, et ce en marge du Salon International de l’Aéronautique et du Spatial “Marrakech Air Show 2024”.

Cette rencontre a été l’occasion d’examiner plusieurs questions importantes en vue de renforcer la coopération militaire entre les deux pays et d’explorer de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de la défense, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

Lors de cette entrevue, l’accent a été mis sur la profondeur et la solidité des relations militaires liant les deux pays voisins, à la lumière des défis et enjeux que connaît la région.

De même, les deux responsables ont souligné leur engagement commun à consolider les relations de coopération militaire et les hisser à la hauteur des aspirations des deux pays.