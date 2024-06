Gitex Africa : la DGSN remporte le prix “RIYADA” pour l’excellence digitale dans la catégorie “e-Registres” des données publiques

samedi, 1 juin, 2024 à 15:31

Marrakech – La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a remporté, vendredi à Marrakech, le prix “RIYADA” pour l’excellence digitale dans la catégorie du meilleur “e-Registre” des données publiques à l’échelle nationale.

La DGSN s’est ainsi démarquée par son offre électronique, comprenant le registre de la carte nationale et identité numérique portant l’identifiant national et l’ensemble des données identitaires des personnes de nationalité marocaine, ainsi que le registre de la carte de séjour, un registre de référence des personnes étrangères résidant au Maroc.

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau a également été primé dans la catégorie “e-Registres” aux côtés de la DGSN, lors d’une cérémonie de remise des Prix tenue à Marrakech au terme de la 2ème édition du Gitex Africa (27-31 mai) et qui a vu la remise de deux autres prix dans les catégories “e-services” et “Open data”.

Ce prix vient mettre en avant l’excellence et le caractère pionnier du e-registre relatif aux données démographiques, géré par la DGSN, et qui a été récemment renforcé par le système de l’identité numérique qui offre des services d’identification dans l’espace numérique, en vue de faciliter et d’améliorer les services fournis à distance.

La DGSN a lancé, en 2019, la nouvelle génération de la carte nationale d’identité électronique (CNIE) liée au système d’identité numérique. Il s’agit d’un système d’identification qui comprend un ensemble de nouveautés technologiques et de capacités techniques, permettant aux citoyens d’accéder aux divers services publics et privés et de s’identifier directement ou à distance en utilisant le cyberespace.