Gitex Africa: Le digital offre de grandes perspectives d’assistance aux personnes en situation de handicap (Mme Hayar)

jeudi, 30 mai, 2024 à 20:38

Marrakech – La technologie numérique offre de grandes perspectives d’assistance aux personnes en situation de handicap à même de surmonter leur handicap, a affirmé, mercredi à Marrakech, la ministre de la Solidarité, de l’Inclusion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar.

Dans un entretien accordé à la MAP en marge de la deuxième édition du Gitex Africa 2024, Mme Hayar a souligné que la technologie moderne, notamment l’intelligence artificielle, apporte des solutions aux personnes en situation de handicap en vue d’améliorer leurs conditions de vie et favoriser leur inclusion dans la société, notant que lors de ce Salon, elle s’est informée sur une série d’innovations qui aident les personnes en situation de handicap à surmonter leur handicap.

Elle a fait savoir que le Maroc, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a réalisé de grands progrès en matière d’accès des personnes en situation de handicap à leurs droits, mettant en avant l’approbation par le gouvernement marocain du décret relatif à la carte spéciale handicap, laquelle propose une série de prestations au profit de cette catégorie, à travers l’utilisation de la technologie moderne.

Mme Hayar a mis l’accent sur l’implication du secteur privé dans le cadre de la responsabilité sociale en faveur des personnes en situation de handicap, à travers un certain nombre d’entreprises orientant leurs innovations pour permettre à cette catégorie de s’intégrer dans la société, et contribuer à réaliser le principe de l’égalité des chances pour tous, soulignant la nécessité d’orienter l’innovation technologique, que ce soit pour le secteur public, privé ou la société civile, afin de parvenir à une plus grande inclusion des personnes en situation de handicap.

Elle a indiqué que les startups constituent un levier essentiel pour faciliter l’intégration de cette catégorie car elles ciblent des domaines et catégories qui ne séduisent pas les grandes entreprises, soulignant dans ce contexte que le Maroc dispose de multiples programmes concernent les entreprises créatives et les startups.

À cet égard, elle a appelé les jeunes créatifs à orienter leurs talents en faveur des personnes en situation de handicap, et ce dans l’intérêt de l’humanité et de la société.

Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Gitex Africa se veut un hub d’échange sur les dernières avancées technologiques, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la santé et de la cybersécurité.

Initié par Kaoun international, la filiale internationale du Dubaï World Trade Centre, et porté par l’Agence de Développement du Digital, sous la tutelle du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, ce Salon, le plus grand de la Tech et des start-ups en Afrique, connait la participation d’éminents experts et spécialistes de renommée mondiale ainsi que de décideurs politiques.