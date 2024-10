GITEX Global: Ait Taleb met en lumière la transition numérique au sein du secteur de la santé au Maroc

mercredi, 16 octobre, 2024 à 13:33

Dubaï – Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a mis en lumière, mercredi dans le cadre de sa participation à la 44ème édition du Salon GITEX Global à Dubaï, la vision ambitieuse du Maroc en matière de transition numérique dans le domaine de la santé.

Dans une allocution lue en son nom par Aziz Mrabti, directeur des Médicaments et de la pharmacie, lors d’une session de haut niveau organisée par le département de tutelle sous le thème “la transition numérique dans le secteur de la santé: renforcement des compétences et amélioration de l’accès aux soins grâce aux nouvelles technologies”, M. Ait Taleb a souligné que l’innovation technologique constitue une partie intégrante de la stratégie nationale de développement du système de santé national.

Mettant l’accent sur l’importance des nouvelles technologies dans l’amélioration de l’accès aux soins, particulièrement dans les régions reculées, le ministre a rappelé que le Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, s’oriente de manière résolue vers une transformation profonde et globale du système national de santé.

Il a noté, à cet égard, que les services de télémédecine et les unités médicales mobiles équipées des dernières technologies fournissent des services de santé spécialisés aux patients dans les zones éloignées, ce qui constitue un pas majeur vers la réalisation de l’équité en matière d’accès aux soins de santé.

Par ailleurs, M. Ait Taleb a abordé les défis liés à la transition numérique, insistant sur la nécessité d’assurer la complémentarité et la sécurité des systèmes d’information de santé, ainsi qu’une meilleure protection des données.

De même, il a signalé que l’Intelligence artificielle (IA) a opéré une transformation majeure dans les soins de santé, en permettant de fournir des diagnostics précis et des soins personnalisés, citant, à titre d’exemple, les projets expérimentaux en cours dans les domaines de l’oncologie et de la radiologie.

Le ministre a, également, souligné l’importance de la collaboration entre les secteurs public et privé pour accélérer la transition numérique dans le secteur de la santé, en mobilisant les ressources financières, scientifiques et humaines nécessaires.

Il a, dans ce sens, salué le rôle des startups marocaines dans le domaine de la santé numérique, en bénéficiant d’investissements locaux et internationaux pour développer des solutions innovantes améliorant la qualité des soins de santé.

En outre, M. Ait Taleb a réaffirmé l’engagement du Royaume, conformément aux Hautes directives Royales, à renforcer la coopération technologique et l’échange d’innovations avec d’autres pays, en mettant l’accent sur le partage de technologie et le renforcement des capacités professionnelles dans le domaine de la santé comme étant des priorités nationales.

Le ministre a conclu que la transition numérique dans le secteur de la santé est un processus qui nécessite une adaptation aux contraintes technologiques et réglementaires, exprimant sa confiance que le partage d’expériences et d’expertises au niveau international permettra au Maroc d’adapter ces innovations à son contexte, rendant le système de santé marocain plus efficace et résilient.

La session de haut niveau, qui a été marquée par la participation de responsables gouvernementaux, d’experts, d’entreprises et de représentants d’organisations internationales, a abordé des thématiques liées notamment au rôle de l’IA dans le secteur de la santé, la télémédecine, l’Internet des objets, la cybersécurité et la protection des données.

La 44e édition de GITEX Global 2024, placée sous le signe “Coopération globale pour la construction d’une économie future d’intelligence artificielle” réunit plus de 6.500 exposants, 1.800 startups et plus de 1.200 investisseurs issus de près de 180 pays.