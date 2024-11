La Grande Mosquée de Dakar, une mémoire vivante du Maroc au Sénégal (Imam)

jeudi, 21 novembre, 2024 à 12:42

Dakar – Inaugurée en 1964 par Feu SM le Roi Hassan II et le président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, la Grande Mosquée de Dakar incarne une mémoire vivante du Maroc au Sénégal, a affirmé l’Imam Ratib adjoint de cet édifice religieux, Abdoulaye Diene.

“Soixante ans après sa construction, ce haut lieu de culte est encore dressé, rempli de symboles et de souvenirs”, a déclaré M. Diene dans un entretien accordé à la MAP à l’occasion de la célébration du 60-ème anniversaire de l’édification de cet édifice religieux, le plus important de la capitale sénégalaise.

Richement décorée, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, la Grande Mosquée de Dakar est le symbole vivant des relations séculaires et profondes qui existent entre le Sénégal et le Maroc, deux pays frères et amis, s’est réjoui l’imam adjoint, Abdoulaye Diene.

Abdoulaye Diene n’a pas manqué de vanter le style architectural de cette mosquée, son imposant minaret symbolisant l’unicité de Dieu Tout- Puissant, ses jets d’eau, ses arcades et ses décorations qui, dit-il, “vous renvoient inéluctablement au Royaume chérifien où les belles mosquées font partie intégrante du décor des villes”.

Il a aussi rappelé que la Grande Mosquée de Dakar a signé des conventions et accords structurants qui sont à même de la hisser au standard international des mosquées modernes, notant qu’elle est également un symbole de paix, de tolérance et de bon voisinage.

“C’était un signal fort et un appel à la tolérance et à la cohabitation pacifique”, a-t-il dit, soulignant que la Grande Mosquée de Dakar joue un rôle prépondérant dans le raffermissement des relations entre le Maroc et le Sénégal dans le cadre d’échanges réguliers aussi bénéfiques les uns que les autres.

L’Imam Ratib adjoint a également mis en exergue le soutien logistique, matériel et technique que la mosquée bénéficie de la part du Royaume du Maroc à travers notamment la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, que préside SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, considérant que l’implication effective de la Fondation dans la formation des jeunes, des imams et oulémas africains permet, à travers les différents programmes, de promouvoir le savoir et les préceptes de l’islam et de rehausser le niveau scientifique et culturel des bénéficiaires.

De même, ses programmes de formation permettent d’atteindre le maximum d’acteurs et de les guider vers une religion bien équilibrée s’exerçant dans la paix et l’acceptation de l’autre, a poursuivi l’Imam adjoint, ajoutant qu’ils visent aussi l’interconnexion des acteurs de la religion musulmane où qu’ils se trouvent en Afrique et de diffuser des messages de paix et de bon voisinage malgré la diversité des langues et autres cultures locales.

Dans le même sillage, Abdoulaye Diene a souligné le rôle d’avant-gardiste que joue le Maroc dans la lutte contre le discours de haine, citant à cet égard la décision de l’Assemblée générale des Nations Unies qui a adopté en 2023 à l’unanimité de ses 193 membres, une Résolution présentée par le Maroc contre l’Autodafé du Saint Coran et le discours de haine, et qui est le continuum de la résolution ultérieure ayant proclamé, en 2021, le 18 juin de chaque année en tant que ‘‘Journée internationale de la lutte contre les discours de haine”.

Diene a par la même occasion passé en revue les réformes engagées dans le champ religieux au Maroc notamment la formation des Imams ainsi que des morchidines et morchidates.

À l’occasion de la célébration du 60-ème anniversaire de l’édification de la Grande Mosquée de Dakar au Sénégal, la Fondation Mohammed VI des Oulema Africains célèbre ce grand évènement dont le but est le raffermissement des relations spirituelles et historiques entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal.

L’importance de ce grand événement réside, non seulement dans la préservation de la mémoire commune des deux pays, mais il constitue aussi une excellente occasion de rendre hommage à toutes les forces vives qui ont contribué à l’édification de cet héritage historique, souligne la Fondation.

Une cérémonie officielle commémorera ce soixantième anniversaire au sein même de la Grande mosquée de Dakar, le vendredi 22 novembre 2024.

Une exposition sous le thème «Mémoire historique des relations spirituelles maroco-sénégalaises », sera organisée par la même occasion, et où seront exposés des documents écrits et visuels, retraçant les dimensions historiques et architecturales de cet édifice religieux.

Cette commémoration comprend aussi l’organisation d’un colloque international sous le thème ; « Les valeurs de la paix et du vivre ensemble dans le contexte africain », avec la participation d’un collège de savants et d’experts du Royaume du Maroc, de la République du Sénégal et d’autres pays africains, les 23 et 24 novembre.