Guelmim : Inauguration et lancement de plusieurs projets de développement à l’occasion de l’anniversaire de la Marche Verte

jeudi, 7 novembre, 2024 à 14:58

Guelmim – Plusieurs projets de développement, d’un coût total estimé à 416,5 millions de dirhams (MDH), ont été inaugurés et lancés mercredi à Guelmim, à l’occasion de la commémoration du 49ème anniversaire de la Marche verte.

Ainsi, le wali de la région Guelmim-Oued Noun, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed Najem Abhay, accompagné de la présidente du conseil régional, Mbarka Bouaida, a présidé l’inauguration du centre Lalla Amina de protection des enfants en situation difficile, relevant de la Ligue marocaine de protection de l’enfance.

Ce projet vise à améliorer l’offre en matière d’accueil des enfants en situation difficile et à renforcer les services sociaux assurés par ce centre.

Le projet, doté d’un budget de plus de 11 MDH, dont 7,7 MDH au titre de contribution de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et 3,2 MDH de la Ligue marocaine de protection de l’enfance, est composé de plusieurs installations, dont une unité pour enfants, une unité pour nourrissons, un service social, un service médical, une salle de réunions, une salle à manger et une cuisine, ainsi que des services administratifs et des sanitaires.

Le coordonnateur central de la Ligue marocaine de protection de l’enfance, Ibrahim Yassine, a déclaré à la MAP que l’ouverture de ce centre à l’occasion du 49ème anniversaire de la Marche verte est intervenue après les travaux de restauration afin d’augmenter sa capacité d’accueil et de répondre aux besoins des bénéficiaires, notant que le centre est doté de moyens modernes afin d’accompagner les besoins des enfants.

Il a ajouté que cette structure, grâce au soutien de l’INDH, fournira une gamme de services, notamment le logement, la nutrition, l’assistance sociale et le soutien scolaire, soulignant que l’objectif est l’amélioration des conditions de l’enfance en situation difficile.

Le wali a également procédé à la remise de chèques au profit de 8 jeunes entrepreneurs porteurs de projets, d’un montant total de 697.000 dirhams, financés sur le budget du conseil régional, dans le cadre de la convention sur la promotion de l’emploi et l’entreprenariat, signée entre la wilaya de la région, le conseil régional, l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi et des compétences à Guelmim et l’association Moubadara Guelmim-Oued Noun.

A cette même occasion, les travaux de construction du complexe la Princesse Lalla Meryem de qualification sociale ont été lancés.

Ce projet de 25,2 MDH, qui sera réalisé sur une superficie de 1.437 m², vise à faciliter l’accès aux services sociaux et administratifs et à la protection judiciaire, à assurer les services d’écoute, d’orientation juridique et de soutien psychologique et à développer les capacités des femmes.

Par ailleurs, le projet de réhabilitation urbaine des villes de Guelmim et Bouizakarne, avec une enveloppe budgétaire estimée à 320,6 MDH, a été présenté à la délégation.

Ce programme comprend 8 projets (220,59 MDH) portant notamment sur la réhabilitation urbaine et le renforcement des infrastructures et des équipements publics.

Quant au projet de réhabilitation urbaine de la ville de Bouizakarne, il comprend 10 projets (100 MDH), répartis sur les axes de réhabilitation urbaine et de renforcement des infrastructures.

Le projet de réhabilitation des avenues et rues de la ville de Guelmim a également été présenté à la délégation.

Le projet (45 MDH) concerne la construction des routes, l’éclairage public, la réfection des trottoirs et le renforcement du réseau électrique.

Un autre projet concernant la construction de deux stations de surveillance de la qualité de l’air (2,4 MDH) a été aussi présenté au wali qui a par ailleurs donné le coup d’envoi aux travaux d’agrandissement du siège de la commune de Guelmim, pour un budget de plus de 11,6 MDH.

Mme Bouaida a souligné l’importance de ces projets, ayant nécessité plus de 400 MDH, dont plus de 300 MDH consacrés à la réhabilitation des quartiers sous-équipés et au renforcement des équipements de base dans la province de Guelmim.