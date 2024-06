Guelmim-Oued Noun : Près de 7.000 candidats à l’examen du bac

mardi, 11 juin, 2024 à 17:54

Guelmim – Un total de 6.813 élèves passent, depuis lundi, les épreuves de la session normale de l’examen national unifié du baccalauréat dans la région de Guelmim-Oued Noun.

Le directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Guelmim-Oued Noun, Abdelmjid Sahel a indiqué que les épreuves du baccalauréat de la session normale de juin 2024 ont démarré dans de “conditions normales”, grâce aux efforts conjugués de tous les acteurs, dont le personnel pédagogique et les autorités locales.

M. Sahel a ajouté, dans une déclaration à la MAP en marge d’une visite au centre d’examen du lycée qualifiant Moulay Rachid, que les préparatifs pour cette échéance ont débuté depuis plusieurs mois par la mobilisation de toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires et la tenue de plusieurs réunions de coordination aux niveaux provincial et régional avec les différents partenaires.

Il a souligné que 6.813 élèves sont candidats à cet examen, dont 52% de sexe féminin, 4.743 scolarisés et 2.070 candidats libres, notant que les épreuves du baccalauréat de cette année se caractérisent par plusieurs innovations, notamment l’abandon du système des pôles (pôle scientifique, technique et professionnel, et pôle des lettres et enseignement originel) et la mise en place d’un code QR sur la feuille d’examen de chaque candidat afin de sécuriser davantage les copies.

La direction provinciale de Guelmim arrive en tête des candidats au baccalauréat avec un total de 2.280 élèves, suivie par Tan-Tan (1.053), Sidi Ifni (1.032) et Assa-Zag avec 378 candidats.

La session normale de l’examen du baccalauréat se tient durant trois jours, alors que la session de rattrapage est prévue 10, 11, 12 et 13 juillet.