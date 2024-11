Guelmim: Ouverture du 19ème Moussem des dattes de Taghjijt

dimanche, 10 novembre, 2024 à 15:15

Taghjijt (Province de Guelmim) – Le 19ème Moussem des dattes de Taghjijt (80 km de Guelmim) s’est ouvert vendredi sous le signe “Utilisation des énergies renouvelables pour préserver l’écosystème des oasis”.

Cet événement, organisé par l’association Moussem des dattes de Taghjijt, vise à valoriser les dattes, créer une dynamique économique dans la région et faire découvrir ses potentialités culturelles, historiques, économiques et touristiques.

La cérémonie d’ouverture, qui s’est déroulée en présence du ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, et du wali de la région de Guelmim-Oued Noun, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed Najem Abhay, a été marquée par l’inauguration d’une foire des produits à base de dattes, des produits agricoles et des produits de l’artisanat.

A l’occasion, le ministre et la délégation qui l’accompagne ont visité les différents stands de cette foire.

Le président de l’association Moussem des dattes de Taghjijt, Boubker Cherkaoui a déclaré à la MAP que cette manifestation vise à faire connaître la région, valoriser les produits à base de dattes et contribuer à l’amélioration des revenus des agriculteurs.

Ce Moussem, qui est organisé en partenariat avec la commune de Taghjijt, connaît la participation de près de 120 associations et coopératives de la région Guelmim-Oued Noun et d’autres régions du Royaume.

L’édition de cette année, organisée dans le cadre de la célébration du 49ème anniversaire de la Marche verte, comprend l’organisation de diverses activités, notamment des séminaires et des ateliers visant à faire connaître les droits environnementaux et développer les capacités des organisations de la société civile qui jouent un rôle important dans le processus de plaidoyer pour la préservation de l’écosystème et pour surmonter les défis auxquels sont confrontées les oasis.