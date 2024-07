Guercif: 38 coopératives bénéficient du soutien de l’INDH pour un montant global de 6,57 MDH

jeudi, 11 juillet, 2024 à 19:24

Guercif – Quelque 38 coopératives de la province de Guercif ont bénéficié de l’appui de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) durant sa troisième phase (2019-2023), pour un montant global estimé à 6,57 millions de dirhams (MDH).

Ces projets, présentés lors d’une rencontre de communication organisée par le Comité Provincial pour le Développement Humain (CPDH), mercredi à la Plateforme des jeunes de Guercif, à l’occasion de la Journée internationale des coopératives, couvrent plusieurs secteurs, dont l’artisanat, l’agriculture et les services.

Dans sa troisième phase, l’INDH, à travers son programme d’amélioration du revenu et d’inclusion économique des jeunes, a apporté un soutien financier et technique aux projets de 171 jeunes, outre leur accompagnement, pour un coût total de 18,14 MDH, auquel l’Initiative a contribué à hauteur de 14,45 MDH, a indiqué le chef de la division de l’action sociale à la province de Guercif, El Hassan Kara.

Il a ajouté que 38 coopératives de la province, dont 50 % sont des coopératives féminines, ont bénéficié d’un appui financier et technique pour développer leurs projets dans le cadre de l’axe de soutien à l’économie sociale et solidaire, avec un montant total de 6,57 MDH, auquel l’initiative a contribué à hauteur de 4,59 MDH.

Depuis son lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2005 et jusqu’en 2023, l’INDH a accordé une grande importance aux coopératives, a-t-il noté, rappelant que dans sa troisième phase, l’Initiative a consacré aux coopératives un axe sur l’économie sociale et solidaire.

Pour sa part, le président de l’association “Al Wassit”, qui gère la plateforme des jeunes de Guercif, Mohamed Kanadi, a évoqué le rôle de la plateforme en tant que mécanisme important d’inclusion économique et levier pour renforcer l’employabilité des jeunes de la province, ajoutant que ces coopératives ont bénéficié d’un soutien financier et d’une assistance technique à travers la plateforme (orientation, écoute et accompagnement).

M. Kanadai a souligné la nécessité de sensibiliser à l’importance du travail coopératif, en insistant sur la complémentarité entre les objectifs des Nations unies et le mouvement coopératif, et les orientations du programme d’amélioration des revenus et d’inclusion économique des jeunes de l’INDH ainsi que sur les mesures à prendre pour surmonter les obstacles qui entravent le travail des coopératives.

Cette rencontre, qui s’est tenue sous le slogan “Les coopératives construisent un meilleur avenir pour tous”, a rassemblé des représentants des autorités régionales et locales, des chefs de services externes concernés et des représentants d’une quarantaine de coopératives, qui ont salué le soutien de l’INDH secteur coopératif.

Cet évènement a également été marqué par la projection d’un documentaire sur les expériences de certaines coopératives ayant bénéficié de l’appui de l’INDH, ainsi que par la remise d’attestations d’appréciation aux représentants des coopératives ayant bénéficié d’un appui technique et d’un pré-accompagnement au niveau de la Plateforme des jeunes de Guercif.