HCP : démarrage des entretiens pour sélectionner les candidats souhaitant participer au RGPH 2024

vendredi, 3 mai, 2024 à 16:38

Rabat – Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a annoncé le démarrage des entretiens pour sélectionner les candidats souhaitant participer au Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) 2024.

“Le Haut-Commissaire au Plan a tenu, jeudi 02 mai 2024, une réunion, en présence des directeurs centraux et régionaux, consacrée à l’examen de l’avancement des préparatifs pour la réalisation du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2024”, indique le HCP dans un communiqué.

Cette réunion a été l’occasion de présenter les données concernant l’évolution des candidats dans la phase de formation à distance, fait savoir la même source, notant qu’un nombre important de ces candidats ont accompli cette phase avec succès.

Et de poursuivre que sur la base des données disponibles à cet égard, le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami, a donné des instructions aux directeurs régionaux pour assurer une gestion appropriée des étapes programmées dans le cadre du processus de réalisation du RGPH et ce, en prenant les dispositions nécessaires pour entamer les entretiens dans les plus brefs délais.

Le HCP fait également savoir qu’en veillant à poursuivre l’adoption d’une approche de transparence et d’équité envers les candidats, M. Lahlimi a réaffirmé l’importance de l’application des critères objectifs établis et de vérifier le niveau d’assimilation des candidats du contenu de la formation à distance.

La réussite des candidats aux entretiens, étape cruciale dans le processus de sélection des participants au RGPH 2024, ne garantit pas leur participation à cette opération, puisque la sélection finale prendra en compte, en plus des résultats de ces entretiens, les besoins fonctionnels et territoriaux de chaque région, rappelle la même source.