Hébergement touristique : le système de télédéclaration en ligne des nuitées opérationnel

jeudi, 13 juin, 2024 à 17:16

Rabat – La télédéclaration en ligne des nuitées par les établissements d’hébergement touristiques (EHT) et autres formes d’hébergement est opérationnel, annonce, jeudi, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire.