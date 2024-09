Ifrane: Al Akhawayn donne le coup d’envoi du premier hackathon dédié à l’innovation dans les paiements

samedi, 28 septembre, 2024 à 12:58

Ifrane – Le “HPS Innovation Weekend”, le premier un hackathon dédié au développement de solutions innovantes de paiement basées sur l’Intelligence Artificielle (IA), s’est ouvert vendredi au campus de l’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI).

Cet évènement, à travers lequel l’AUI entend se positionner à l’avant-garde de l’innovation dans le secteur des paiements, réunit des dizaines d’étudiants et de professionnels du secteur pour relever des défis stimulants et imaginer l’avenir des paiements électroniques.

Cette manifestation revêt une importance capitale pour le développement des ambitions constructives de la nouvelle génération, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, Salah Al-Majeed, Doyen de l’École des sciences et de l’ingénierie à l’université Al Akhawayn.

M. Al-Majeed a mis en avant l’importance de cet événement dans le cadre l’orientation stratégique du Royaume dans le développement des compétences technologiques, notamment en ingénierie et en sciences, chez les jeunes.

“La faculté des sciences et de l’ingénierie de l’Université Al Akhawayn est toujours à l’avant-garde de la construction de ce pilier, en particulier en matière de collaboration et de relations entre le secteur privé et public avec l’université”, s’est-il réjoui.

Il a indiqué que l’Université aspire toujours à contribuer et à participer activement à la construction de programmes qui encouragent la recherche en intelligence artificielle ou en ingénierie industrielle.

De son côté, Deborah Bartlett, responsable du Bureau de l’Employabilité et de l’Entrepreneuriat à l’université Al Akhawayn, a expliqué que le but de cette manifestation est de rassembler des étudiants et des professionnels pour trouver les meilleures façons d’utiliser l’intelligence artificielle au Maroc et dans la région MENA, notamment dans les paiements et d’autres secteurs.

Selon elle, l’objectif consiste à améliorer l’accessibilité pour les personnes qui rencontrent des difficultés d’accéder au payement et de dynamiser l’économie marocaine.

“Nous accueillons aujourd’hui 15 dirigeants du secteur bancaire, de HPS et 50 étudiants pour une compétition sur les meilleures idées d’intelligence artificielle”, a-t-elle précisé.

Intervenant à l’ouverture de cette rencontre, Gilles Réant, directeur Business Innovation chez HPS, a mis l’accent sur le partenariat de longue date entre HPS et l’AUI, qui s’est concrétisé par la participation de l’entreprise à des projets de fin d’études et le mentorat d’étudiants.

“Cette année, nous avons décidé d’aller plus loin en organisant ce week-end d’innovation. Nous allons travailler avec une douzaine d’équipes d’étudiants pour les aider à développer des projets autour du monde du paiement, de l’accessibilité et des nouveaux services”, a-t-il ajouté.

Il a noté que cette rencontre, marquée par des séances de coaching et des prix pour les équipes gagnantes, prend la forme d’un hackathon où les étudiants devront travailler intensivement tout au long du week-end pour concevoir des projets innovants dans le domaine des paiements, tout en faisant preuve de créativité et d’esprit entrepreneurial.

Organisée par le Bureau de l’Employabilité et de l’Entrepreneuriat d’AUI en partenariat avec Hightech Payment Systems (HPS) jusqu’au 29 courant, cette compétition met en lumière le potentiel de l’IA pour transformer le secteur et améliorer l’expérience utilisateur, tout en soulignant l’importance de l’inclusion et de l’accessibilité pour tous.

Le “HPS Innovation Weekend” se concentre sur l’application de l’IA dans quatre domaines clés des paiements, à savoir, l’efficacité opérationnelle, l’accessibilité (physique et sensorielle), les produits et services et les industries en dehors du secteur bancaire.

Les participants auront l’occasion de bénéficier d’un encadrement par des mentors et de présenter leurs projets à un jury composé de représentants de professionnels du secteur bancaire.

Au terme de cette compétition, les trois équipes gagnantes se verront attribuer des récompenses financières et des opportunités exceptionnelles, telles qu’un accompagnement par le Kluster de la CFCIM et une intégration accélérée à l’incubateur BlueSpace.