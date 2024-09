Ifrane: Le RGPH 2024 lancé dans de bonnes conditions

lundi, 2 septembre, 2024 à 13:42

Ifrane – L’opération de collecte de données dans le cadre du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH), qui se poursuivra jusqu’au 30 septembre, a démarré dans de bonnes conditions dimanche à Ifrane, à l’instar des autres provinces et régions du Royaume.

La population de la ville d’Ifrane a accueilli avec un esprit citoyen les équipes d’enquêteurs et de contrôleurs du Haut Commissariat au Plan (HCP) chargées du recensement, répondant avec diligence à leurs questions dans le cadre de cette opération cruciale pour l’avenir du pays.

Dans une déclaration à la MAP, Youssef Azhar, superviseur communal du recensement, a indiqué que le RGPH dans la province d’Ifrane a démarré dans de “bonnes conditions”, saluant l’interaction positive des habitants avec les cadres chargés de cette opération.

Même son de cloche chez Abdellah Cherif, contrôleur chargé du recensement à Ifrane, qui s’est félicité du bon déroulement de cette grande échéance nationale et des conditions de travail idoines pour les cadres du recensement.

Un constat partagé par Touria Boukherta, une jeune enquêtrice qui s’est dite “satisfaite” de l’accueil favorable réservé par les habitants aux équipes du HCP.

Réalisé en application des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI et en conformité avec les recommandations de la Commission Statistique des Nations unies, ce recensement revêt une importance capitale pour la planification des politiques publiques et le développement socio-économique du pays, offrant une photographie détaillée de la société marocaine et de son évolution.