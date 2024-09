Imilchil: Mise en avant de la diversité des produits du terroir

samedi, 21 septembre, 2024 à 14:31

Imilchil – Un Salon dédié aux produits du terroir, se tient du 19 au 21 septembre à Imilchil, avec la participation de plus de 80 exposants et coopératives, et ce en marge de l’édition 2024 du Moussem des fiançailles et du Festival des musiques des cimes.