Incendies de forêts: L’ANEF entame la publication quotidienne de cartes précises des zones à risque

jeudi, 30 mai, 2024 à 16:49

Rabat – L’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) a commencé jeudi à produire de manière quotidienne des cartes identifiant avec précision les zones à risque sur l’ensemble du territoire national, dans le cadre de ses efforts pour anticiper la problématique des incendies de forêts.

“Afin d’anticiper la problématique des incendies de forêts sur notre pays, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts produit, d’une manière journalière et par le biais de ses modèles scientifiques de prédiction, des cartes qui identifient avec précision les zones à risque sur l’ensemble du territoire national”, indique un communiqué de l’ANEF.

Ainsi, pour la période allant du 30 mai au 02 juin et “après analyse des données relatives, notamment, aux types de forêts et leurs niveaux de combustibilité et inflammabilité et aux paramètres topo climatiques”, l’ANEF annonce avoir repéré un risque extrême (niveau rouge) dans les provinces de Tanger Assilah, Fahs Anjra, Al Hoceima, Nador, Oujda Angad, Taourirt, Taza, Khenifra et Beni Mellal.

L’ANEF a également détecté un risque élevé (niveau orange) dans les provinces de Larache, Chefchaouen, Ouezzane, Driouch, Sefrou, Taroudant, Berkane, Driouch, Rabat, Skhirat-Témara, Salé et Kénitra, ainsi qu’un risque moyen (niveau jaune) dans les provinces de Tetouan, Mdiq-Fnideq et Agadir Ida Outanane, relève la même source.

A ce titre, l’ANEF appelle les riverains des forêts, l’ensemble des citoyens estivants et visiteurs, ainsi que les personnes travaillant en milieux forestiers, à faire preuve de vigilance, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter les départs de feux de forêts.

L’Agence a également souligné l’importance d’alerter rapidement les autorités locales en cas d’observation de fumées ou de comportements suspects, conclut le communiqué.