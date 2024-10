INDH: Plus de 59 MDH pour la création de 137 unités de l’enseignement préscolaire à Meknès

mercredi, 2 octobre, 2024 à 12:55

Meknès – Quelque 137 unités dédiées à l’enseignement préscolaire ont été créées grâce à l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au niveau de la préfecture de Meknès avec des investissements de 58,8 millions de DH, selon la Division de l’Action Sociale (DAS).

La réalisation de ces unités accueillant 4835 élèves s’inscrit dans le cadre des efforts que l’INDH ne cesse de déployer pour le renforcement de l’offre en matière d’enseignement préscolaire en milieu rural d’autant plus que ces unités sont de nature à promouvoir la scolarisation précoce des enfants et à créer l’infrastructure nécessaire pour la lutte contre la déperdition scolaire.

Selon un communiqué de la Division de l’Action Sociale (DAS) à la préfecture de Meknès, publié à l’occasion de rentrée scolaire 2024-2025, ces projets favorisent également la création d’une infrastructure susceptible de renforcer les capacités cognitives des élèves et leurs chances de réussite.

Dans le cadre de ces trois phases, l’INDH, souligne-t-on de même source, accorde également une importance cruciale au transport scolaire, faisant état, dans ce cadre, de la mobilisation de 82 bus répartis sur les différentes collectivités territoriales rurales de la préfecture de Meknès.

Ces véhicules, qui bénéficient à plus de 6400 élèves, ont été acquis dans le cadre de partenariats entre l’INDH, le conseil préfectoral, les collectivités territoriales, le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports et des associations chargées de la gestion du transport scolaire.

Par ailleurs, l’INDH a procédé, dans le cadre de ses efforts pour promouvoir la scolarisation dans le monde rural, à la création de 11 foyers de l’Etudiant (Dar Talib) au niveau de 11 collectivités territoriales, a fait savoir la DAS-Meknès.

Ces structures dont la réalisation et l’équipement ont nécessité un investissement global de près de 50 MDH (travaux et équipement) outre plus de 4 MDH pour la gestion, accueillent un total de 946 bénéficiaires chaque année.