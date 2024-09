INDH à Al Haouz: Le préscolaire à Oukaïmeden, un catalyseur de réussite et d’apprentissage

mardi, 24 septembre, 2024 à 12:12

Oukaïmeden (province d’Al Haouz) – Faire de l’enseignement préscolaire un levier de réussite et d’apprentissage est un défi réussi pour l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) qui accorde une importance fondamentale à la généralisation de la scolarisation, notamment en milieu rural.

Les efforts considérables déployés par l’INDH, dans le cadre de sa troisième phase, ont permis la création et la réhabilitation d’un nombre important d’unités entre 2019 et 2023 au niveau de la province d’Al Haouz.

Créées et équipées par l’INDH dans le cadre de son programme “Impulsion du capital humain des générations montantes”, ces structures, réalisées dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS), qui assure la gestion de ces unités, visent notamment à généraliser l’offre préscolaire dans les différentes communes de la province, notamment dans les zones montagneuses, et à lutter contre le décrochage scolaire, plus particulièrement chez les filles.

Ce chantier socio-éducatif s’assigne également pour objectifs de renforcer la qualité de l’offre préscolaire et l’accès à l’école, et d’améliorer les conditions de scolarisation des enfants dans les zones difficiles d’accès.

Parmi ces unités du préscolaire phares figure celle de Boulaadam, dans la commune rurale d’Oukaïmeden, qui offre un enseignement de qualité basé sur une approche pédagogique pionnière.

A travers des activités interactives, les enfants âgés de 3 à 5 ans sont initiés aux premières notions de leur environnement, de l’organisation de la pensée, de l’expression linguistique et de la communication, du comportement sensori-motrice, de l’aspect artistique et esthétique de leur entourage et des principes et valeurs de vie en commun.

Cette unité du préscolaire à Boulaadam, créée dans le cadre de la troisième phase de l’INDH, “dispose de toutes les dépendances nécessaires pour offrir les meilleures prestations aux bénéficiaires dont le nombre ne cesse d’augmenter”, a déclaré Zakaria Ajarif, encadrant de cet établissement situé à quelques kilomètres du siège de la commune rurale d’Oukaïmeden.

« Grâce à l’INDH et à la prise de conscience des familles de l’importance de la scolarisation, le nombre d’enfants est passé de 18 l’année dernière à 26 actuellement », a-t-il fait constater, précisant que cette unité pilote offre ses services aux bénéficiaires issus de trois douars.

Dans le même sillage, Dahbi Id Mansour, chef de service du 4ème programme de l’INDH “Impulsion du capital humain des générations montantes” à la préfecture de la province d’Al Haouz, a indiqué qu’un total de 492 unités de l’enseignement préscolaire ont été mises en place au niveau de la province entre 2019 et 2023 pour améliorer la qualité de l’enseignement et lutter contre la déperdition scolaire.

Ce projet permet aux enfants âgés entre 3 et 5 enfants l’accès aux services des établissements de l’enseignement préscolaire mis à la disposition des familles dans les différentes communes de la province, notamment celles situées dans les zones montagneuses, a ajouté M. Id Mansour, rappelant que ces unités sont gérées en partenariat avec la FMPS.

En plus, a-t-il soutenu, les unités touchées par le séisme du 8 septembre 2023, ont été réhabilitées pour garantir une rentrée scolaire dans les meilleures conditions et ce, grâce aux efforts importants déployés par l’INDH et les autorités provinciales et locales.