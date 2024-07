INDH à Benguérir: “Tahadi Assom”, un projet porteur d’espoir en faveur des personnes sourdes-muettes

lundi, 15 juillet, 2024 à 10:56

Benguérir – L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) poursuit sans faille son engagement en termes de soutien financier et technique en faveur des coopératives dans la province de Benguérir, ce qui s’est traduit par l’augmentation de leurs performances et l’amélioration des conditions de vie des populations locales.

Cet engagement visant le soutien et le développement des activités génératrices de revenus, notamment les coopératives, illustre indubitablement la vision et les objectifs du programme de l’INDH dédié à l’amélioration de revenu, en particulier l’axe relatif à l’appui au développement des chaînes de valeur à fort potentiel d’emploi, à travers lequel l’Initiative se positionne comme un moteur fondamental du progrès socioéconomique.

A Benguérir, la Coopérative des personnes sourdes-muettes “Tahadi Assom” constitue l’un des modèles prometteurs, qui illustre l’approche innovante de l’INDH en faveur de la promotion du secteur de l’économie sociale et solidaire.

Équipé d’un atelier de couture et de broderie, ce projet prometteur ayant nécessité un coût global de 330.000 dirhams dont une contribution de l’INDH de l’ordre de 198.000 dirhams, s’inscrit dans le cadre du Programme de l’INDH dédié à l’amélioration de revenu.

A cet effet, la présidente de la coopérative, Amina Lissan Dine, a relevé dans une déclaration à la MAP, que ce projet, qui a déjà permis à 13 filles de profiter de cette opportunité, est d’une importance “capitale” pour les jeunes de la région.

“Ce projet est crucial pour nous car il offre une chance unique aux jeunes sourds et muets de Benguérir de développer des compétences pratiques et d’accéder à une source de revenu stable”, a-t-elle fait valoir.

Et de soutenir que grâce à l’INDH, la coopérative a pu acquérir des équipements modernes qui facilitent le travail au quotidien et améliorent la qualité de leurs produits, ce qui permet d’assurer l’autonomisation des bénéficiaires, créant ainsi un cercle vertueux de développement et d’inclusion sociale.

La contribution de l’INDH ne se limite pas à un soutien financier, mais englobe également un accompagnement technique et des conseils pratiques qui visent à optimiser l’impact de ces projets sur le terrain, en fournissant des formations notamment en termes de gestion pour garantir la durabilité et la pérennité des initiatives mises en place.