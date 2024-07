INDH à Benguérir: “Zarbiat Nawaji”, un modèle de projets socio-économiques intégrateurs

mercredi, 10 juillet, 2024 à 13:47

Benguérir – La coopérative “Zarbiat Nawaji” de Benguérir, spécialisée dans la confection de tapis traditionnels, se veut un projet modèle, soutenu par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), visant à encourager l’inclusion économique et sociale des femmes.

Équipé d’un atelier de tissage, ce projet prometteur ayant nécessité un coût global de 160.000 dirhams, s’inscrit dans le cadre du Programme de l’INDH dédié à l’amélioration de revenu, en particulier l’axe d’appui au développement des chaines de valeur à fort potentiel d’emploi.

Pour permettre l’avancement de ce projet dans des conditions optimales et le doter d’équipements appropriés, l’INDH a octroyé à la coopérative une aide financière de 80.000 dirhams, selon les informations fournies par la Division de l’Action Sociale (DAS) de la préfecture de Benguérir.

Le principal objectif de ce projet est d’améliorer les conditions de travail et les revenus des femmes membres de la coopérative et de faciliter leur intégration sur le marché de l’emploi, tout en valorisant les produits artisanaux de la région.

Grâce à ce soutien financier, 30 femmes de la région ont pu bénéficier de cette initiative, permettant ainsi de préserver les traditions artisanales tout en créant des emplois locaux.

Karima Choukairi, présidente de la coopérative, a exprimé sa gratitude à l’INDH en déclarant que l’appui de l’Initiative est “vital” pour la coopérative.

“L’appui de l’INDH est fort important pour la coopérative, car il nous a permis non seulement de maintenir les traditions vivantes à travers la confection de tapis, mais aussi de créer des emplois pour les femmes de la région,” a-t-elle déclaré.

Les fonds ont été utilisés pour acheter des matières premières de meilleure qualité, ce qui a directement influencé la satisfaction des clients et augmenté les ventes de la coopérative, a-t-elle souligné, précisant que ce soutien a également renforcé la capacité de la coopérative à participer à des expositions locales.

En plus de l’aide financière, l’INDH offre un accompagnement technique précieux, incluant des formations et des conseils en gestion pour optimiser l’impact des projets et garantir leur pérennité. Cet appui global vise à assurer la durabilité des initiatives et à maximiser leurs bénéfices pour les communautés locales.