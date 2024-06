INDH à Essaouira : Approbation de 36 projets additionnels au titre de l’année 2024

mardi, 4 juin, 2024 à 23:48

Essaouira – Le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) d’Essaouira a approuvé, mardi, quelque 36 nouveaux projets d’une valeur de plus de 3,9 millions de dirhams (MDH) dans le cadre de la programmation additionnelle de projets appuyés par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) pour l’année en cours.

Au cours de cette réunion, présidée par le gouverneur de la province d’Essaouira, Adil El Maliki, les membres du CPDH ont approuvé sept projets dans le cadre du programme “Accompagnement des Personnes en Situation de Précarité”.

Dotés d’un budget total de 1,36 MDH, dont quelque 993.000 dirhams comme contribution de l’INDH, ces projets bénéficieront à 740 personnes réparties sur cinq communes.

Les membres du CPDH ont également approuvé sept projets dans le cadre du programme “Amélioration du Revenu et Inclusion Economique des Jeunes”, pour un coût global de 954.216 DH, dont 922.529 dirhams assurés par l’INDH.

S’agissant du Programme “Impulsion du Capital Humain des Générations Montantes”, le CPDH a approuvé 22 projets, représentant un investissement global de plus de 1,63 MDH.

Ces projets visent à renforcer les capacités et à améliorer les conditions de vie des jeunes, en mettant l’accent sur l’éducation, la santé et le développement des compétences.

Intervenant à cette occasion, M. El Maliki a salué les réalisations remarquables de l’INDH au niveau provincial dans plusieurs domaines, notamment la santé et le préscolaire, rappelant, dans ce sens, le financement par l’Initiative de 409 unités préscolaires dans l’ensemble des communes relevant de la province entre 2019 et 2023.

Il a également mis en avant les initiatives visant à renforcer l’insertion professionnelle des bacheliers et des étudiants universitaires de la province, rappelant la création du TechnoPark d’Essaouira ainsi que d’autres actions louables destinées à améliorer l’employabilité des jeunes dans des secteurs clés tels que l’économie bleue, les énergies renouvelables et l’artisanat.

Dans la foulée, il a donné un aperçu sur d’autres projets en cours, notamment ceux liés à l’amélioration des services de santé, à la promotion du tourisme durable et au développement des infrastructures, appelant toutes les parties prenantes à favoriser une collaboration étroite pour assurer la réussite de ces initiatives et maximiser leur impact positif sur la population locale.

Cette réunion, la deuxième du CPDH au titre de l’année en cours, a été l’occasion pour le Chef de la Division de l’Action Sociale (DAS) à la préfecture de la province d’Essaouira, Mme Hassania Dmaj, de présenter un exposé exhaustif détaillant les projets proposés pour approbation, notamment leur portée, leurs objectifs, et leurs impacts attendus sur le développement local.

Par la suite, l’assistance a suivi des présentations sur plusieurs projets réalisés au niveau provincial grâce à la contribution des partenaires de l’INDH, notamment la Fondation Al Mada et l’Association “Tibu Maroc”.

Cette réunion a été, par ailleurs, marquée par la signature d’une convention- cadre entre le CPDH, la Direction provinciale de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, ainsi que la société “YSCOOL”, visant le soutien scolaire via les plateformes numériques.

Une deuxième convention de partenariat pour le soutien scolaire par le biais du développement sportif a également été signée entre le CPDH, la Direction provinciale de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, la Société de Développement Local Essaouira Culture, Arts et Patrimoine, l'”Association de l’espace provincial des associations sportives” et l'”Association des joueurs de basketball de Mogador”.

Une troisième convention de partenariat a été, en outre, signée entre le CPDH, la Direction provinciale de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et l’Association Tibu Maroc, pour la réalisation d’un projet concernant les écoles d’insertion professionnelle des jeunes par le sport.

De même, le CPDH a signé une convention de partenariat avec la société “Nareva Enel Power Morocco” et l’Association “Injaz Al-Maghrib”, et ce pour la mise en œuvre d’un projet visant à appuyer les coopératives locales.

En outre, trois autres conventions ont été signées avec trois coopératives opérant dans le domaine de l’artisanat et de l’argan.

Par ailleurs, cette réunion a été ponctuée par la remise des clés à 14 coopératives bénéficiaires pour leur installation dans la nouvelle infrastructure du Village d’Artisanat relevant de la commune d’El Hanchane.