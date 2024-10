INDH à Essaouira : Approbation de 39 nouveaux projets au titre de 2024

mardi, 15 octobre, 2024 à 20:05

Essaouira – Le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) d’Essaouira a approuvé, mardi, 39 nouveaux projets d’une valeur globale de près de 26 millions de dirhams (MDH), dans le cadre des différents programmes de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au titre de l’année en cours.

Au cours de cette réunion, présidée par le gouverneur de la province d’Essaouira, Adil El Maliki, le CPDH a ainsi approuvé deux projets dans le cadre du programme de “Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base”.

Ces deux projets, entièrement financés par l’INDH à hauteur de 400.000 DH, concernent l’installation de systèmes d’approvisionnement en eau potable via l’énergie solaire au profit de plusieurs douars dans la commune rurale d’Ounagha.

Les membres du CPDH ont également validé trois projets dans le cadre du programme d'”Accompagnement des personnes en situation de précarité”, pour un coût global de 828.000 DH.

S’agissant du Programme d'”Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes”, le CPDH a approuvé 34 projets, pour un investissement global de plus de 24,7 MDH.

Ces initiatives visent à renforcer les capacités des jeunes et à faciliter leur insertion socio-économique, à travers des projets axés sur l’éducation, l’entrepreneuriat et le développement personnel.

Intervenant à cette occasion, M. El Maliki a mis en avant les réalisations accomplies au niveau de la province dans plusieurs domaines, notamment le tourisme, l’artisanat, la pêche maritime et l’industrie d’argan, soulignant le rôle crucial joué par la jeunesse locale dans cette dynamique remarquable.

Le gouverneur a également insisté sur l’importance de la valorisation des atouts et du potentiel de la province pour impulser une dynamique durable de développement.

À cet égard, il a mis un accent particulier sur le potentiel stratégique des sports nautiques, qui “constituent un levier clé et une marque identitaire forte de la Cité des Alizés”, notant que ces activités sportives, notamment le kitesurf et la planche à voile, qui bénéficient des conditions climatiques exceptionnelles d’Essaouira, contribuent à la dynamique touristique de la ville en attirant des touristes nationaux et étrangers.

En outre, le gouverneur a appelé les parties prenantes, qu’il s’agisse d’acteurs publics, privés ou associatifs, à s’investir pleinement dans la mise en œuvre et le suivi des projets, en adoptant une approche participative et concertée.

Cette réunion, la troisième du CPDH au titre de l’année en cours, a été également l’occasion pour la cheffe de service “Amélioration des revenus et inclusion économique des jeunes” à la Division de l’Action Sociale (DAS) de la préfecture de la province d’Essaouira, Nassima El Wardi, de présenter un exposé exhaustif sur les projets proposés pour approbation et le bilan des réalisations de la troisième phase de l’INDH (2019-2024).

Dans une déclaration à la MAP, Mme El Wardi a fait savoir que la troisième phase de l’Initiative a permis la mise en oeuvre de nombreux projets visant à améliorer les conditions de vie des populations locales et à promouvoir l’inclusion sociale et économique des jeunes.

Elle a, dans ce sillage, relevé que l’accent a été mis sur le développement d’infrastructures de base, le soutien à l’éducation, la généralisation de l’enseignement préscolaire, la santé, l’entrepreneuriat, ainsi que sur la préservation du patrimoine culturel et environnemental de la province.

Par ailleurs, plusieurs responsables de départements et partenaires de l’INDH ont réitéré leur engagement à maintenir cette dynamique de développement, en veillant à ce que chaque projet contribue à favoriser un développement inclusif et durable au sein de la province.