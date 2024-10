INDH : Inauguration à Médiouna du “Complexe des métiers du numérique”

mardi, 1 octobre, 2024 à 22:21

Médiouna – Un “complexe des métiers du numérique” a été inauguré, mardi à Lahraouyine (province de Médiouna), dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et en droite ligne avec la stratégie nationale “Maroc Digital 2030”.

L’inauguration de ce complexe (Centre de réhabilitation sociale), qui s’est déroulée en présence du gouverneur de la province de Médiouna, Ali Salem Chagaf, intervient après une opération de réhabilitation soutenue par l’INDH dans le cadre de son troisième programme, et compte tenu de l’importance de la transition numérique comme levier essentiel pour parvenir au développement durable, à l’inclusion économique et sociale et à la promotion des professions du numérique dans le but d’accompagner l’évolution du marché du travail au Maroc.

Ce projet, auquel l’institution “Ibdaâ” contribue également, s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de transition numérique lancée par le gouvernement dans le but de permettre aux jeunes d’acquérir des compétences numériques et de renforcer les capacités des entreprises dans le domaine des nouvelles technologies.

Le complexe des métiers du numérique de Lahraouyine propose une série de programmes de formation spécialisés, qui incluent, entre autres, le développement des logiciels, l’apprentissage des langages de programmation, le développement d’applications et de sites électroniques, l’analyse des données, le marketing numérique, la cybersécurité, l’analyse des performances et l’intelligence artificielle.

Le complexe propose également des formations liées à la gestion de projets numériques, notamment les méthodes de planification et de mise en œuvre efficaces de projets dans l’environnement numérique et l’entrepreneuriat social.

Il comprend aussi des espaces de formation en entrepreneuriat numérique et des programmes avec les organismes de financement, qui contribuent à doter les bénéficiaires des connaissances nécessaires pour créer des projets durables et faire face aux défis du marché numérique moderne.

A cette occasion, le chef du département d’accompagnement des personnes en situation de précarité (Programme 2 de l’INDH) au sein de la préfecture de la province de Médiouna, Hassan Bela, a souligné que l’inauguration de ce complexe après sa réhabilitation vise à accompagner les évolutions que connaît le marché du travail au Maroc afin d’accompagner les jeunes et les femmes et leur permettre d’obtenir une formation les qualifiant pour accéder au monde du travail.

Dans une déclaration à la MAP, il a expliqué que le processus de réhabilitation de ce complexe s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement des personnes en situation de précarité au cours de l’année en cours, pour un coût financier d’environ 900.000 DH, auquel ont contribué l’INDH et l’institution “Ibdaâ”, qui a été chargée d’assurer la gestion de ce complexe dans le cadre d’un partenariat liant l’Initiative à cette institution.

De son côté, Mohammed Chouhani, responsable au complexe, a souligné qu’à travers ce complexe, l’institution “Ibdaâ” œuvre pour attirer les jeunes ayant abandonné l’école dans le but de leur donner une seconde chance et ce, en leur offrant une formation à même de faciliter leur accès au marché du travail.

Il a fait savoir que le complexe des métiers du numérique de Lahraouyine, qui se compose de deux étages, accueille actuellement une centaine de jeunes qui bénéficient de formations dans de nombreux métiers principalement liés au domaine numérique, ajoutant que la durée de la formation oscille entre 3 et 6 mois.

Par ailleurs, la préfecture de la province de Médiouna a organisé une cérémonie à l’école Ibn Nafis au quartier Rachad, dédiée à l’éducation environnementale au préscolaire sous le thème “le préscolaire, pierre angulaire du système éducatif”.

Dans une intervention de circonstance, Assia Naim, de la division d’action sociale de Médiouna, a souligné que cette rencontre est organisée à l’initiative du comité provincial de développement humain en partenariat avec la direction provinciale du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des sports, notant que cette initiative vise à diffuser la culture de la protection de l’environnement auprès des générations montantes et à édifier davantage les enfants sur le domaine environnemental à la faveur de plusieurs ateliers.