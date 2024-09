INDH à Laâyoune: Le transport scolaire, un outil indispensable pour la promotion de la scolarisation en milieu rural

jeudi, 19 septembre, 2024 à 20:04

Laâyoune – Le transport scolaire constitue un outil indispensable dans le cadre des efforts consentis par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au niveau de la province de Laâyoune, pour promouvoir la scolarisation en milieu rural.

En effet, le transport scolaire en milieu rural contribue amplement à lutter contre la déperdition scolaire, à faciliter l’accès des apprenants aux établissements scolaires, à rendre leurs déplacements fluides et à améliorer les conditions de scolarisation des élèves.

Le transport scolaire agit également à la faveur de l’encouragement de la scolarisation de la fille rurale, d’autant plus qu’il contribue à la réduction des dépenses que les ménages se trouvent contraints à supporter pour permettre à leurs enfants de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions.

Dans ce sillage, l’INDH accorde un intérêt tout particulier au niveau de la province de Laâyoune au développement du transport scolaire, dans le cadre de son 4ème programme relative à l’”impulsion du capital humain des générations montantes”, où plusieurs actions ont été menées ces dernières années pour lutter contre la déperdition scolaire et promouvoir l’accès à l’éducation.

Une tournée effectuée par une équipe de la MAP au niveau des localités avoisinant la commune de Foum El Oued (20 Km de Laâyoune), a permis de constater de visu le rôle majeur que joue le transport scolaire dans la promotion de la scolarisation des élèves, notamment chez la fille rurale, ainsi que son rôle indéniable dans la lutte contre l’abandon scolaire, en offrant à plus d’une centaine de bénéficiaires les conditions propices d’apprentissage.

Le Chef de la division de l’action sociale (DAS) de la wilaya de Laâyoune-Sakia El Hamra, Mohamed Abdou Rabihi, a souligné à cette occasion que le transport scolaire a contribué à la promotion de la scolarisation des élèves et à la lutte contre la déperdition scolaire en milieu rural, facilitant ainsi leur accès aux établissements scolaires souvent éloignés de leurs domiciles.

En 2022 et 2023, deux minibus dédiés au transport scolaire ont été acquis pour un montant global de 700.000 dirhams, assurant quotidiennement le transport de quelque 131 élèves issus de la commune de Foum El Oued, a-t-il poursuivi, notant que ces deux véhicules ont été remis à l’association chargée de la gestion du transport scolaire au niveau de cette commune.

Par ailleurs, il a fait savoir que les élèves issus du village des pêcheurs de Tarouma, situé à 50 Km de Laâyoune, bénéficient également du transport scolaire vers “Dar Talib et Taliba à Laâyoune” au début et à la fin de chaque semaine.

Pour sa part, M. Mohamed Chtouki, président de l’association chargée de la gestion du transport scolaire à Foum El Oued, a souligné que l’INDH, la commune de Foum El Oued et d’autres partenaires se mobilisent en permanence pour lutter efficacement contre le décrochage scolaire en milieu rural, en garantissant le transport des élèves du secondaire collégial et qualifiant vers leurs établissements respectifs au centre de Foum El Oued et à Al Marssa.

M. Chtouki, qui assure la gestion du transport scolaire au niveau de Foum El Oued depuis 2014, a indiqué que cette prestation est réalisée à titre gratuit au profit des élèves, en vue de leur permettre de poursuivre leurs études dans de meilleures conditions et d’éviter les déplacements des familles et tuteurs d’élèves à la ville de Laâyoune.

Le transport scolaire au niveau de la commune de Foum El Oued dispose de cinq minibus assurant quotidiennement le transport des élèves (matin et après-midi), a-t-il précisé, mettant l’accent sur l’appui de l’INDH et d’autres partenaires pour atténuer les difficultés liées à leurs déplacements.