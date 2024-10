INDH à Marrakech : Le préscolaire à Zaouia Cherradi, un modèle d’engagement pour le développement de la petite enfance

samedi, 5 octobre, 2024 à 15:31

Zaouia Cherradi (Commune Loudaya) – Au douar de Zaouia Cherradi, situé dans la commune rurale de Loudaya relevant de la préfecture de Marrakech, les enfants âgés de 4 à 6 ans ont désormais accès à un enseignement préscolaire gratuit, dispensé dans des unités éducatives, créées et équipées par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans le cadre de son programme “Impulsion du capital humain des générations montantes”.

Consciente de l’importance fondamentale de l’enseignement préscolaire dans l’amélioration des capacités cognitives des enfants, le développement de leur personnalité et leur préparation à mieux s’intégrer dans l’enseignement primaire pour réussir dans leur parcours scolaire, l’INDH accorde une priorité absolue à ce secteur afin de garantir le droit à l’éducation pour tous les enfants, en particulier ceux issus des zones rurales de cette partie du territoire national.

Érigée sur une superficie de 200 mètres carrés pour un coût total de 450.000 dirhams, cette unité comprend deux salles de classe, des installations sanitaires, des dépendances administratives et une cour extérieure.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Rajae Kouklou, responsable à la Division de l’Action sociale (DAS) relevant de la préfecture de Marrakech, en charge du suivi du programme de généralisation de l’enseignement préscolaire en milieu rural, a indiqué que cette unité, programmée dans le cadre du plan d’action 2023, bénéficie à 50 élèves et emploie deux enseignantes.

Elle a, dans ce sens, souligné que l’expansion du réseau d’unités d’enseignement préscolaire vise à accroître le taux de scolarisation, un facteur essentiel de l’indice de développement humain, précisant que l’intervention de l’INDH dans ce domaine repose sur deux axes principaux, à savoir l’aménagement et la mise à niveau des unités existantes, ainsi que la création de nouvelles unités afin d’élargir l’accès à l’éducation pour tous les enfants et de renforcer l’inclusivité et la qualité de l’enseignement préscolaire.

À cet égard, elle a indiqué que la troisième phase de l’INDH a permis la réalisation de 240 unités d’enseignement préscolaire, dont 211 sont actuellement opérationnelles, comprenant 156 unités entièrement construites et 55 unités réhabilitées, ainsi que 29 autres unités prévues dans le plan d’action de 2024.

Ces unités, dont la gestion est assurée par la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire, emploient plus de 272 enseignants et accueillent environ 7.000 enfants, a fait savoir la responsable.

La contribution de l’INDH se manifeste principalement à travers le financement de la construction et de la création d’unités d’enseignement préscolaire, leur aménagement et leur mise à niveau, ainsi que par le financement de l’acquisition d’équipements pour les unités nouvellement créées et la couverture des coûts de gestion pendant deux ans, a-t-elle noté.

L’INDH œuvre avec ses partenaires, notamment la Direction provinciale de l’éducation nationale, de l’enseignement préscolaire et des sports, ainsi que l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF), pour suivre et évaluer le fonctionnement de ces unités en s’appuyant sur des indicateurs mesurant l’efficacité, l’efficience et l’impact positif sur les enfants scolarisés dans ces structures.

Pour rappel, la commune de Loudaya a bénéficié de la création de 30 unités d’enseignement préscolaire, comprenant 35 classes, avec environ 1.000 enfants scolarisés et 30 enseignants en poste dans ces unités.