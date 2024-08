INDH à Rehamna : Colonie de vacances à Souria Kdima au profit des brillants élèves pensionnaires de Dour Talib et Taliba

vendredi, 2 août, 2024 à 22:19

Souiria Kdima (province de Safi) – Un total de 120 élèves pensionnaires de Dour Talib et Taliba dans la province de Rehamna, ayant excellé dans leurs études au titre de l’année scolaire 2023-2024, bénéficient d’une colonie de vacances, organisée jusqu’au 7 août à Souria Kdima (province de Safi), avec le soutien de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Initiée par l’Association “Baoussala” pour la Culture et la Communication et l’Association nationale pour l’Éducation et la Culture, cette colonie de vacances s’inscrit dans le cadre du projet “Caravane de proximité”, financé par le Comité provincial du développement humain (CPDH) de Rehamna, pour promouvoir les services de Dour Talib et Taliba (maisons de l’étudiant et l’étudiante), notamment dans le domaine de l’animation culturelle, socioéducative et sportive.

Durant cette colonie de vacances, qui bénéficie à des élèves issus des différentes communes territoriales de la province de Rehamna, les organisateurs ont concocté un programme riche et varié, avec à la clé des ateliers de théâtre, de musique, de jardinage et d’apprentissage, des activités sportives et ludiques et des soirées artistiques et culturelles.

Le programme comprend également des activités pour la célébration du 25ème anniversaire de la Fête du Trône, la “Journée olympique” qui verra l’organisation de nombreuses compétitions sportives et la “Journée populaire” pour célébrer le patrimoine marocain, outre des espaces dédiés au soutien psychologique et au digital.

Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général de l’administration de cette colonie de vacances, Rachid Kabli, a expliqué que cette colonie de “l’excellence” constitue le couronnement d’un important projet d’animation socioculturelle et d’appui aux services de proximité au profit des pensionnaires de Dour Talib et Taliba dans la province de Rehamna.

Dans ce cadre, il a souligné que les activités programmées tout au long de cette colonie de vacances se focalisent principalement sur la formation, la sensibilisation et le divertissement, en plus de soirées diverses dédiées notamment à la présentation et à la valorisation patrimoine culturel.

Il a également exprimé le vœu de voir ce genre d’initiatives se multiplier dans l’avenir afin d’offrir l’occasion au plus grand nombre d’élèves de la province d’en bénéficier.

Pour sa part, Imad Al Zouhri, président de l’association nationale pour l’éducation et la culture, a indiqué, dans une déclaration similaire, que cette colonie, organisée dans le cadre du Programme national des colonies de vacances, lancé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec la Fédération nationale des colonies de vacances (FNCV), vise à encourager l’excellence et à mettre en relief les efforts des élèves qui se sont distingués au cours de l’année scolaire 2023-2024.

Et de relever que le programme de cette colonie de vacances comprend une série d’ateliers à même d’enrichir les connaissances des élèves, des activités ludiques en préparation à la prochaine année scolaire, et d’autres organisées en partenariat avec la Direction provinciale de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication à Safi, dans le cadre de la célébration du 25ème anniversaire de la Fête du Trône, à travers un carnaval sur la plage de Souiria Kdima.

De son côté, Abdelhafid Marjani, directeur provincial de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la jeunesse), a souligné que cette colonie de vacances est une source de motivation pour les autres élèves à travailler dur pour obtenir de bons résultats scolaires et, partant, bénéficier d’expériences similaires.

Il a aussi salué l’appui de l’INDH afin de réunir les conditions propices à la réussite de cette colonie de vacances, se félicitant des efforts déployés par les encadrants en proposant un projet pédagogique intégré au profit des enfants, et du rôle de Dour Talib et Taliba au niveau de la province en vue d’aider les élèves à exceller dans leurs études.

De leur côté, des élèves bénéficiaires ont dit toute leur joie de prendre part à cette colonie de vacances, qui leur a permis de tirer profit d’activités éducatives et de divertissement après une longue année scolaire.