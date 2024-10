INDH: Le rôle de la femme rurale dans le développement global au centre d’un séminaire à Casablanca

mercredi, 16 octobre, 2024 à 9:18

Casablanca – Le Comité préfectoral de développement humain (CPDH) à la préfecture d’arrondissement d’Ain Chock a organisé, mardi à Casablanca, un séminaire de sensibilisation mettant en lumière le rôle de la femme rurale dans le développement global.

Ce séminaire de sensibilisation et de communication, organisé en coordination avec la délégation de l’Entraide nationale, la direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, la délégation du ministère de la Santé, le Conseil local des ouléma et des associations de la société civile, s’inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme rurale, célébrée le 15 octobre de chaque année.

Cette rencontre, à laquelle ont participé de nombreuses femmes porteuses de projets, en présence d’acteurs publics et d’intervenants dans divers domaines, a été l’occasion de faire le point sur les réalisations accomplies en faveur de la femme rurale et de mettre en lumière les rôles importants de l’INDH, qui a placé l’autonomisation économique et sociale de la femme au cœur de ses préoccupations.

À cette occasion, Abdelilah Bakkach, chef de service à la division de l’Action sociale de la préfecture d’arrondissement d’Aïn Chock, a souligné que la commémoration de cette journée internationale constitue une opportunité pour mettre en avant les initiatives et programmes de l’INDH en matière d’autonomisation des femmes, en particulier les femmes rurales.

Il a affirmé que l’INDH accorde une importance particulière à la femme à travers le deuxième programme qui vise à accompagner les personnes en situation de précarité en prenant en charge les bénéficiaires dans des centres spécialisés tout en œuvrant à leur insertion socio-économique.

Il a précisé qu’à travers ce programme, les femmes sont accompagnées dans les complexes sociaux relevant de la préfecture, qui accueillent les femmes en situation de précarité et travaillent à leur fournir des formations appropriées pour les aider à exercer des activités génératrices de revenus, ainsi qu’à les doter d’un certain nombre d’équipements et d’outils de travail selon le type d’activité.

Dans le même contexte, il a souligné que dans le troisième programme, qui concerne l’insertion économique, la femme occupe une place importante en termes d’accompagnement et de formation, en plus du soutien aux femmes pour créer des coopératives et lancer leurs propres projets. Il a noté qu’en ce qui concerne le quatrième programme, la femme est également un axe principal à travers le volet de la santé maternelle et infantile.

De son côté, la déléguée provinciale de l’Entraide nationale à Aïn Chock, Fatima Achouri, a mis en avant les efforts déployés par l’Entraide nationale en partenariat avec l’INDH, qui concernent principalement la formation des femmes, en particulier celles en situation de handicap, afin de les qualifier pour accéder au marché du travail et contribuer à leur insertion socio-économique.

Elle a ajouté qu’il est prévu cette année la remise de diplômes à plus de 660 femmes qui ont suivi une formation dans cette délégation, précisant que les certificats de formation permettront aux bénéficiaires de créer leurs propres petites entreprises ou de s’intégrer dans le marché du travail.

Pour sa part, la responsable de la communication et de la sensibilisation sanitaire à la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Aïn Chock, Fatna El Khoukhi, a mis en lumière les efforts importants déployés par la délégation avec le soutien de l’INDH, à travers la rénovation et l’équipement de nombreux centres de santé et hôpitaux, ainsi que la fourniture d’équipements médicaux contribuant au dépistage des maladies dont souffrent particulièrement les femmes.