INDH à Safi: L’unité d’enseignement préscolaire de Douar Laakarta, un projet modèle au service de la petite enfance

mardi, 1 octobre, 2024 à 11:55

Safi – L’unité d’enseignement préscolaire située à Douar Laakarta 2, relevant de la province de Safi, constitue un projet modèle de l’Initiative nationale pour le Développement humain (INDH) en faveur de la petite enfance.

Cette structure illustre l’attention particulière accordée par l’INDH à l’amélioration de l’enseignement préscolaire au niveau des différentes communes rurales de la province de Safi. Un engagement qui s”est traduit par le lancement de plusieurs projets visant à renforcer la qualité de l’offre préscolaire et l’accès des enfants à l’école.

En effet, cette unité de Douar Laakarta joue un rôle clé dans l’éducation des enfants, leur permettant de s’initier aux premières notions de leur environnement, de l’organisation de la pensée, de l’expression linguistique et de la communication, du comportement sensori-motrice et de l’aspect artistique et esthétique de leur entourage.

Cette unité, dont le coût de réalisation s’élève à 403.228 DH, a été dotée d’équipements modernes afin de répondre aux besoins des enfants, avec à la clé des espaces dédiés aux jeux, à la peinture, aux rassemblements, à la lecture et aux projets, contribuant ainsi à l’épanouissement des enfants en adoptant des approches pédagogiques variées.

Dans ce sens, l’éducatrice Hajar Mamoun, a indiqué cette unité incarne les efforts déployés par l’INDH pour la généralisation de l’enseignement préscolaire, notamment en milieu rural, soulignant que plusieurs approches pédagogiques sont adoptées au sein de cette structure pour une meilleure éducation des enfants.

Parmi ces approches figure le jeu qui constitue un moyen d’enseignement essentiel pour transmettre l’information de manière fluide, a expliqué l’éducatrice relevant de la Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire.

Dans une déclaration à la MAP, elle a précisé que ces approches incluent également l’animation à travers des chants, la lecture d’histoires, le travail en équipe et l’apprentissage entre pairs, ajoutant que toutes ces méthodes tendent à forger la personnalité de l’enfant et à le doter des capacités de s’exprimer librement et d’interagir positivement avec son environnement.

A noter que cette unité a été réalisée dans le cadre du programme “Impulsion du capital humain des générations montantes” de l’INDH, visant à renforcer la scolarisation des enfants en milieu rural et à investir dans cette catégorie de la société dès le plus jeune âge.