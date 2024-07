INDH/Casablanca : 57 projets réalisés dans la préfecture d’Aïn Chock pour un budget global de plus de 27 MDH

samedi, 6 juillet, 2024 à 20:09

Casablanca – Un total de 57 projets ont été réalisés dans la préfecture d’Aïn Chock pour un budget global de plus de 27,54 millions de dirhams (MDH), auquel l’Initiative nationale pour développement humain (INDH) a contribué à hauteur de 20,54 MDH.

Selon des données dévoilées samedi lors d’une rencontre organisée à la préfecture d’Aïn Chock à Casablanca, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des coopératives, 10 coopératives figurent parmi les bénéficiaires de ces projets soutenus par l’INDH.

La célébration a été en effet marquée par la présentation du bilan des projets, notamment des coopératives, financés par l’INDH au niveau de la préfecture d’Aïn Chock et l’organisation d’un atelier de formation sur le cadre procédural des coopératives, encadré par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, l’Agence de développement social et l’Office du développement de la coopération.

Dans une allocution à cette occasion, le gouverneur de la préfecture d’arrondissement d’Aïn Chock, Mounir Hammou, est revenu sur le rôle économique, social et environnementale des coopératives, expliquant que l’INDH a veillé depuis son lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à soutenir les activités génératrices de revenus et garantir l’inclusion économique.

La 3ème phase de l’Initiative, qui se veut un chantier renouvelé en perpétuelle évolution, a consacré un programme spécialement dédié à cet axe, baptisé “Amélioration de revenu et insertion économique des jeunes”, a-t-il relevé, soulignant que les coopératives nationales ont été, ainsi, développées grâce au soutien financier, l’accompagnement technique et la sensibilisation assurés par l’INDH.

Au niveau de la préfecture d’Ain Chock, a poursuivi M. Hammou, 57 projets et activités ont été réalisés, pour une enveloppe globale de 27,54 MDH dont un soutien de l’INDH de 20,54 MDH et ce, dans les secteurs hôtelier, environnementaux, commerciaux, d’artisanat et de service, précisant que 10 coopératives ont été concernées par ces projets, bénéficiant de 1,45 MDH.

Le financement bénéficiait aussi aux start-ups et aux auto-entrepreneurs avant d’être dédié exclusivement aux coopératives ce qui a permis de créer de nouvelles coopératives en 2024, a-t-il indiqué, relevant qu’il s’agit de 32 projets au titre de la 3ème phase (19 coopératives) ayant mobilisé un budget global de 7,66 MDH, dlnt une contribution de l’INDH de 4,77 MDH.

Pour sa part, Hind Hanine, cheffe de la division de l’action sociale à la préfecture d’arrondissement d’Aïn Chock, a déclaré à la MAP que la préfecture vise, par le biais, de cette commémoration à sensibiliser au rôle des coopératives, qui contribuent au développement durable local.

Le Comité préfectoral veille à soutenir toutes les initiatives depuis 2005, à savoir les activités génératrices de revenus dans le cadre des 1ere et 2ème phases ayant permis de nombreuses réalisations: formation, soutien direct, création des coopératives, a-t-elle souligné, notant que la 3ème phase a donné un grand élan à ces activités.

En outre, Mme Hanine a évoqué les campagnes de formation qui aident les coopératives à commercialiser leurs produits, à travers, en l’occurrence, les expositions et les plateformes digitales.

En amont de cette célébration de la Journée internationale des coopératives, des stands ont été réservés aux coopératives partenaires pour exposer leurs produits agricoles, culinaires, cosmétiques et vestimentaires, mettant en avant l’artisanat et les produits de terroirs du Royaume.

Les participantes ont livré des témoignages, dans lesquels ils se sont notamment félicités du soutien incessant de l’INDH qui leur a permis d’améliorer leur situation sociale et de renforcer leur autonomie financière.