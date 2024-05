INDH/Région du Nord: Plus de 2 MMDH pour financer 4.147 projets entre 2019 et 2023

lundi, 6 mai, 2024 à 15:05

Tanger – Une enveloppe budgétaire de plus de 2,061 milliards de dirhams (MMDH) a été allouée au financement de 4.174 projets dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, dans le cadre de la 3è phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) (2019-2023).

Selon des données présentées lors d’une réunion du Comité régional de développement humain (CRDH), tenue récemment à Tanger, et présidée par le Wali de la région, Younes Tazi, le taux de réalisation des projets financés a atteint environ 95%, précisant que la contribution de l’INDH s’est élevée à 1,78 MMDH.

Ainsi, 1.002 projets ont été réalisés dans la préfecture de Tanger-Assilah, 560 dans la province d’Ouezzane, 489 dans la province de Larache, 482 dans les provinces de Tétouan et Chefchaouen, 473 dans la province d’Al Hoceima, 401 dans la préfecture de M’diq-Fnideq, et 276 dans la province de Fahs-Anjra.

Les données révèlent que 3.791 projets ont été réalisés, soit 95% des projets financés, tandis que 332 sont en cours de réalisation.

A cet égard, 2.537 projets (442,1 millions de dirhams) s’inscrivent dans le cadre du programme “Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes”, 785 projets (932,8 MDH) dans le sillage du programme “Impulsion du capital humain des générations montantes”, 196 projets (359 MDH) dans le cadre du programme “Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base“, et 656 projets (327,1 MDH) dans le cadre du programme “Accompagnement des personnes en situation de précarité.

Parmi les réalisations accomplies dans le cadre de l’INDH au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima figurent la construction de 174 kilomètres de routes, le raccordement de plus de 1.234 douars au réseau d’eau potable, et la réalisation de plusieurs projets dans les domaines de l’éducation (le transport scolaire, la mise à niveau d’établissements scolaires et l’enseignement préscolaire) et de la santé.

A cela s’ajoutent la construction et l’équipement des centres d’accueil et d’insertion sociale, de centres de transfusion sanguine, et de maisons de maternité, ainsi que la formation des femmes et des groupes vulnérables de la société, en plus de l’impulsion d’une nouvelle dynamique dans le domaine de l’emploi des jeunes et des femmes.