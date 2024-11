Installation du nouveau gouverneur de la province d’Aousserd

samedi, 2 novembre, 2024 à 10:30

Dakhla – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, a présidé, vendredi, la cérémonie d’installation de M. Mohammed Rochdy, que SM le Roi Mohammed VI a nommé gouverneur de la province d’Aousserd.

Après lecture du Dahir de nomination, M. El Bouari a félicité le nouveau gouverneur pour la confiance placée en lui par SM le Roi Mohammed VI, soulignant que cette nomination permettra de renforcer la dynamique territoriale au niveau de la province et de garantir la mise en œuvre effective des différents chantiers stratégiques du Royaume, en faveur de développement global, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Après avoir salué les efforts déployés par son prédécesseur, Abderrahaman El Jaouhari, M. El Bouari a indiqué que la poursuite du processus de développement nécessite la conjugaison des efforts des différents intervenants pour réduire les disparités territoriales.

Il a également mis en avant le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015, qui a abouti à des résultats très positifs, selon une vision intégrée qui répond aux attentes des habitants des provinces du Sud du Royaume.

Ce nouveau modèle, a poursuivi le responsable gouvernemental, a créé une dynamique socio-économique vertueuse, favorisant ainsi la création d’emplois et la mise à niveau des infrastructures socio-économiques, citant au passage, le port Dakhla Atlantique, qui permettra de soutenir le développement économique dans les provinces du Sud et de raffermir les liens économiques et commerciaux entre le Maroc et sa profondeur africaine.

Il a aussi noté que le projet de la voie express Tiznit-Dakhla, qui est à sa phase finale, vise à renforcer la connectivité entre le centre et le Sud du Maroc, d’autant plus qu’elle constitue un véritable trait d’union entre le Royaume et sa profondeur africaine.

En outre, M. El Bouari a rappelé la teneur du discours Royal à l’ouverture de la session d’automne du Parlement, qui marque le passage de la phase de gestion à une dynamique de changement au sujet de la question de l’intégrité territoriale du Royaume, dans la perspective de clore définitivement ce conflit artificiel.

Par ailleurs, M. El Bouari a noté que l’installation du nouveau gouverneur de la province d’Aousserd s’inscrit dans un contexte territorial avancé, et sur fond des choix de développement majeurs, appelant le nouveau gouverneur à accompagner les différents projets, notamment ceux à caractère social, selon une approche participative avec les différentes parties prenantes.

La cérémonie d’installation s’est déroulée notamment en présence du wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil, du président du conseil régional, El Khattat Yanja, des représentants du pouvoir judiciaire et des professions judiciaires, des présidents et membres des instances élus, des responsables des chambres professionnelles, des acteurs de la société civile, en plus de personnalités civiles et militaires.