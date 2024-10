Installation du nouveau gouverneur de la province de Guercif

jeudi, 31 octobre, 2024 à 10:00

Guercif – Le ministre de l’Equipement et de l’eau, Nizar Baraka, a présidé, mercredi, la cérémonie d’installation de M. Abdeslam El Hattach, que SM le Roi Mohammed VI a nommé gouverneur de la province de Guercif.

Intervenant lors de cette cérémonie, marquée par la lecture du Dahir de nomination, M. Baraka a félicité le nouveau gouverneur pour la confiance placée en lui par le Souverain, soulignant que son parcours distingué et sa riche expérience au sein de l’administration territoriale dans différentes provinces, constituent une valeur ajoutée pour cette province qui jouit de l’intérêt et de la Haute sollicitude de SM le Roi Mohammed VI.

Le ministre a relevé que l’expérience professionnelle de M. El Hattach le qualifie pour mener à bien les chantiers et projets du programme de développement territorial dans la province de Guercif, qui est considérée comme l’une des zones territoriales prometteuses, compte tenu de ce qui la distingue au niveau national en matière production d’olives, d’huile de table et de tous ses dérivés, qu’il convient de valoriser pour faire de la province un bassin d’emploi spécialisé dans le domaine des industries de transformation.

Il a noté que la province de Guercif, grâce à ses diverses potentialités, constitue un espace territorial prometteur et prédisposé pour un décollage économique et social eu égard à sa position géographique et à sa proximité du port de Nador West Med, faisant remarquer que ce port constituera un puissant levier pour un développement économique global et intégré et pour assurer la dignité et la prospérité aux habitants de la province, surtout après avoir mis fin à leur isolement territorial, grâce à l’autoroute Guercif-Nador, qui renforcera sa position géographique et son potentiel économique.

M. Baraka a mis en avant l’impératif de renforcer les infrastructures de base nécessaires pour accompagner la nouvelle charte de l’investissement, et de trouver des solutions innovantes aux différents défis qui entravent le développement durable de la province et la valorisation des potentialités de l’industrie de transformation, notamment dans un contexte marqué par la succession des années de sécheresse et la pénurie d’eau, en particulier dans le monde rural.

Le ministre a souligné, d’autre part, que le Maroc, grâce aux Hautes directives royales, vise à réaliser la souveraineté nationale dans ses différentes dimensions (alimentaire, hydrique, pharmaceutique, énergétique, industrielle et numérique), et par conséquent, il est considéré comme un chantier ouvert sur une panoplie de programmes ayant des dimensions économiques et sociales.

Après avoir souligné que le Maroc se distingue aujourd’hui par son modèle de développement humain et son programme de protection sociale, M. Baraka a appelé à un engagement total pour remédier au déficit social en matière d’achèvement de l’opérationnalisation du chantier de généralisation de la protection sociale, qui est un pilier fondamental du modèle de développement marocain, et contribuer à la réalisation de la justice spatiale.

Par la même occasion, le ministre a exprimé sa considération pour les efforts et les services rendus par l’ex-gouverneur, Hassan Belmahi, à la province qui connaît une dynamique de développement durable à la faveur des projets et investissements importants lancés au cours de la dernière décennie, appelant, dans ce sens, l’ensemble des acteurs et parties prenantes à redoubler d’efforts et à prêter main forte au nouveau gouverneur pour parvenir au développement escompté dans la province.

La cérémonie d’installation du nouveau gouverneur s’est déroulée en présence notamment du wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Khatib El Hebil, du président du conseil régional de l’Oriental, des présidents et représentants des conseils élus, des responsables de chambres professionnelles et de services extérieurs, d’acteurs de la société civile, ainsi que de personnalités civiles et militaires.