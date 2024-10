Installation de M. Abderrahmane El Jaouhari en tant que gouverneur de la province de Tiznit

jeudi, 31 octobre, 2024 à 9:54

Tiznit – Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui, a présidé mercredi à Tiznit la cérémonie d’installation de M. Abderrahmane El Jaouhari, que SM le Roi Mohammed VI a nommé gouverneur de la province.

Après lecture du Dahir de nomination, M. El Midaoui a félicité le nouveau gouverneur pour la confiance placée en lui par le Souverain, rappelant son parcours professionnel riche en expérience.

Cette nomination incarne l’engagement du Royaume pour mener à bien des réformes visant à promouvoir le développement durable, avec des projets de réhabilitation urbaine touchant divers secteurs vitaux, dont le transport, l’éducation, la santé et la protection sociale, a-t-il souligné.

Le ministre a noté que cette installation intervient dans un contexte particulier marqué par de nombreux défis qui nécessitent des efforts accrus, des solutions novatrices et une gouvernance efficace, notamment face à la crise de l’eau due à six années de sécheresse, rendant les ressources hydriques fragiles et exigeant des autorités une présence constante sur le terrain pour écouter les citoyens et répondre à leurs besoins.

M. El Midaoui a rappelé que, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi, le Royaume dispose d’un modèle de développement humain reconnu à l’international, et que le rôle du gouverneur sera de remédier aux déficits sociaux en favorisant des activités génératrices de revenus et l’auto-emploi des jeunes.

Rappelant que Tiznit, située dans la région de Souss-Massa, dispose d’importantes potentialités économiques, notamment dans la pêche, l’agriculture, le commerce, l’artisanat et le tourisme, en plus de ses atouts pour l’investissement, il a invité le gouverneur à œuvrer pour le développement économique, social et touristique de la région, en valorisant ses ressources naturelles et humaines.

Le ministre a, de même, appelé les autorités, les élus, le secteur privé et les acteurs de la société civile à coopérer avec le nouveau gouverneur pour exploiter toutes les ressources disponibles, renforcer les acquis et diversifier les projets de développement au service de la population.

La cérémonie s’est déroulée en présence du gouverneur de la région de Souss-Massa, Saaïd Amzazi, du président du Conseil de la région, Karim Achengli, des présidents des conseils provincial et communal de Tiznit, de représentants de l’instance judiciaire, des autorités locales et d’acteurs de la société civile.