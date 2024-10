Installation de M. Essaid Zniber, Wali de la région de Drâa-Tafilalet

vendredi, 25 octobre, 2024 à 15:47

Errachidia – Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a présidé, vendredi à Errachidia, la cérémonie d’installation de M. Essaid Zniber, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé Wali de la région de Drâa-Tafilalet, Gouverneur de la province d’Errachidia.

Après lecture du Dahir de nomination, M. Laftit a félicité le nouveau wali et gouverneur pour la confiance placée en lui par le Souverain, tout en lui souhaitant plein succès dans l’accomplissement des nouvelles missions et responsabilités qui lui ont été confiées.

Après avoir rappelé le parcours professionnel de M. Zniber en tant que responsable territorial et responsable de plusieurs institutions et départements notamment ceux inhérents à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, le ministre a souligné que cette nomination royale s’inscrit dans le cadre des efforts constants visant à doter la région de compétences nationales capables de valoriser ses potentialités territoriales et à consolider les principes de bonne gouvernance à travers la mobilisation d’élites qui font preuve de grandes compétences, de dévouement et du sens de l’écoute des citoyens.

La région de Drâa-Tafilalet, à l’instar des autres régions, pâtit d’un stress hydrique inquiétant et de la problématique de la gestion des ressources en eau qui s’accentue avec la succession des années de sécheresse et les changements climatiques, a fait observer M. Laftit, notant dans ce sens, que SM le Roi Mohammed VI n’a eu de cesse de souligner dans les différents discours royaux l’importance de la préservation de l’eau et de mettre l’accent sur les défis engendrés par la pénurie de cette ressource vitale.

A cet effet, le ministre a souligné l’importance de l’exécution des Orientations Royales adressées aux différents départements au sujet de la préservation de l’eau, de faire montre de davantage de mobilisation et de vigilance et d’assurer l’efficience en matière des projets programmés et la poursuite de la lutte contre la surexploitation de l’eau.

La préservation de l’eau est une responsabilité nationale qui incombe à tout un chacun et qui implique la mobilisation de tous, a-t-il insisté.

Tout en félicitant l’ancien wali de la région, Bouchâab Yahdih, en sus des départements et instances élues pour leurs efforts ayant permis la mise en œuvre de grands projets en matière d’eau, le ministre a fait état de la construction au niveau de la région de Drâa-Tafilalet de cinq grands et moyens barrages supplémentaires en plus de la programmation de la construction de plus de 30 barrages collinaires d’un coût global de l’ordre de 990 millions de dirhams ainsi que le programme de réalisation de seuils de recharge des nappes et des murs de protection contre les inondations au niveau de Zagora pour un budget de 264 millions de dirhams.

Au sujet des projets structurants visant l’approvisionnement de la population en eau potable, le ministre a fait état de 37 projets et programmes en cours de réalisation d’un coût global de plus de 2,7 milliards de dirhams en sus des projets de l’aménagement hydraulique ayant pour but la rationalisation de l’utilisation des eaux d’irrigation.

De même, M. Laftit a mis l’accent sur le programme, lancé en application des Hautes Instructions Royales, visant la réhabilitation des zones sinistrées par les inondations dans le sud-est du Royaume, rappelant dans ce sens que le budget prévisionnel global alloué à la mise en œuvre de ce programme est d’environ 2,5 milliards de dirhams.

S’agissant du volet socio-économique, M. Laftit a fait observer que la région de Drâa-Tafilalet fait face à plusieurs défis liés aux spécificités spatiales de la région, notant qu’un important progrès a été réalisé, dans ce sens, dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) ayant permis la réalisation de plus de 10.000 projets au niveau de la région d’un montant de plus de 6,2 milliards de dirhams.

Il a, par ailleurs, évoqué les différents projets en cours de réalisation au niveau de la région, notamment la Cité des métiers et des compétences (CMC) dont le taux d’avancement de travaux a atteint 65%.

Et pour assurer la poursuite de l’exécution des différents projets de développement, le wali est invité à accompagner le Nouveau modèle de développement dans le cadre d’une approche participative qui implique toutes les parties prenantes, a dit M. Laftit.

Dans le volet sécuritaire, M. Laftit a appelé le wali à continuer sur la voie de la vigilance et la mobilisation, en coordination avec les services concernés, en vue de renforcer la quiétude et la stabilité et de mettre en échec toutes les tentatives visant à porter atteinte à la sécurité des citoyens.

La cérémonie d’installation du nouveau wali de la région s’est déroulée en présence notamment de gouverneurs des provinces relevant de la région, des représentants du corps de la magistrature et des professions judiciaires, des chefs et membres des instances élues, des responsables des chambres professionnelles, des acteurs de la société civile, ainsi que des personnalités civiles et militaires.