Installation de M. M’Barek Haddioui, nouveau secrétaire général de la préfecture de Fès

jeudi, 7 novembre, 2024 à 13:10

Fès – Le secrétaire général de la préfecture de Fès, M. M’Barek Haddioui, nommé dans le cadre du mouvement de mutation opéré en novembre par le ministère de l’Intérieur, a été installé dans ses fonctions, lors d’une cérémonie organisée jeudi à Fès.

Intervenant à cette occasion, le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, M. Mouaad Jamai, a indiqué que la nomination de M. Haddioui en remplacement de M. Abdesslam Frindou, promu gouverneur de la province de Driouch, s’inscrit dans le cadre du mouvement de mutations partiel entrepris par le ministère de l’Intérieur le 05 novembre et qui a concerné la catégorie des secrétaires généraux.

“Ce mouvement de mutations vise à moderniser et à valoriser les ressources humaines des agents d’autorité sur la base des critères de compétences et de mérite en vue d’accélérer le développement du pays et améliorer le travail de l’administration territoriale dans le cadre d’une dynamique positive visant à veiller aux intérêts des citoyens conformément aux Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI”, a souligné M. Jamai.

Le wali a rappelé le contexte de cette nomination, marqué par les préparatifs à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et de la Coupe du monde de football 2030, deux événements où Fès a été choisie aux côtés d’autres régions comme ville hôte.

A cet égard, M. Jamai a appelé tous les intervenants, qu’il s’agisse d’élus, des services extérieurs ou de la société civile, à conjuguer leurs efforts pour garantir le succès de ces échéances en relevant les défis en matière d’infrastructures touristiques, sanitaires et sportives.

Le responsable a aussi invité le nouveau secrétaire général à accompagner le processus de développement durable dans l’ensemble des domaines économiques, sociaux, culturels et environnementaux, afin de consolider les acquis et surmonter les obstacles, conformément aux directives royales en matière d’efficacité, de transparence et de justice spatiale dans l’exercice de la fonction publique, sur la base d’une politique de proximité en étant à l’écoute des citoyens.

Etaient présents à la cérémonie des représentants des autorités judiciaires, des chefs des services extérieurs, des élus, des chambres professionnelles, des acteurs de la société civile et d’autres personnalités civiles et militaires.