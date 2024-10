Installation de Mouaad Jamai, nouveau wali de la région de Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès

samedi, 26 octobre, 2024 à 19:46

Fès – Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a présidé, samedi, la cérémonie d’installation de M. Mouaad Jamai que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé wali de la région de Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès.

S’exprimant lors de cette cérémonie, marquée par la lecture du Dahir de nomination, le ministre a félicité le nouveau wali pour la confiance placée en lui par le Souverain, rappelant que cette nomination vient concrétiser la ferme volonté du Royaume de poursuivre le processus de réformes pour parvenir à un développement global sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Après avoir rappelé le parcours professionnel de M. Jamai dans les secteurs public et privé, le ministre a souligné que les nominations royales lors du dernier Conseil des ministres revêtent une importance capitale dans la mesure où elles interviennent dans un contexte national particulier marqué par la mise en œuvre de projets structurants dans tous les domaines, en plus des préparatifs pour l’accueil de grandes manifestations internationales, en particulier la Coupe du monde 2030 et la CAN 2025.

Il a ajouté que l’institution du wali et du gouverneur, et à travers eux toutes les composantes de l’autorité locale, restent toujours au cœur des défis qui se présentent à l’Etat grâce à leurs efforts inlassables dans la mise en œuvre des politiques publiques et leur travail continu pour réaliser les aspirations des citoyens, ainsi que leur présence sur le terrain en vue d’assurer le suivi des projets de développement et trouver des solutions aux problèmes qui se posent.

M. Laftit a souligné que les walis des régions ont été dotés des moyens juridiques et réglementaires qui garantiraient le succès de leur mission en tant que principal moteur des différents chantiers de développement, précisant que le rôle constitutionnel du wali a été consacré conformément à la Charte nationale de la déconcentration administrative, afin de permettre la réalisation des objectifs de développement au niveau territorial.

Il a relevé que la réalisation des objectifs envisagés par cette Charte constitue la clé essentielle pour accompagner les exigences du chantier de régionalisation avancée, notant que malgré les résultats obtenus, des défis subsistent et leur réalisation nécessite de redoubler d’efforts et une forte implication de tous les acteurs, y compris les autorités administratives, les collectivités territoriales, les structures administratives décentralisées, le secteur privé et les acteurs de la société civile.

D’autre part, le ministre de l’Intérieur a fait remarquer qu’un modèle territorial réussi nécessite, outre le changement des mentalités et la mobilisation des meilleures compétences, trois piliers fondamentaux : Un engagement responsable, direct et fort pour trouver des solutions aux problèmes posés par la population, la création d’opportunités d’emploi en exploitant les différentes potentialités qui existent dans chaque région et l’amélioration de la qualité des services publics, permettant ainsi de renforcer la confiance entre le citoyen et l’administration.

Il a aussi indiqué que ces défis imposent à tous les acteurs de redoubler d’efforts pour servir l’intérêt général et de s’engager, avec une plus grande détermination, dans la prochaine étape afin d’être à la hauteur de la confiance de Sa Majesté le Roi et de la responsabilité nationale, précisant que les services territoriaux du ministère de l’Intérieur doivent mettre en œuvre la bonne gouvernance dans tous les aspects de la gestion quotidienne et stratégique et s’efforcer de servir l’intérêt général avec engagement et responsabilité, compte tenu des attentes des citoyens et de leurs besoins croissants.

La cérémonie d’installation du nouveau wali s’est déroulée en présence notamment des gouverneurs de plusieurs provinces de la région, des représentants du pouvoir judiciaire, des conseils élus, des chambres professionnelles et des organisations de la société civile.