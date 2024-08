Installation à Rabat des nouveaux agents d’autorité

jeudi, 15 août, 2024 à 16:23

Rabat – Les agents d’autorité nouvellement nommés dans la préfecture de Rabat dans le cadre du mouvement de mutation opéré par le ministère de l’Intérieur ont été installés, jeudi, dans leurs fonctions lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités.

Ce mouvement de mutation intervient dans le cadre des mesures visant la valorisation des ressources humaines du ministère dans les rang des agents d’autorité partant du rôle central qu’ils jouent en incarnant le concept du service public, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, basée sur les principes de l’intérêt général, de la transparence, de la justice spatiale et de la cohésion sociale, et eu égard à l’engagement constant des membres de ce corps pour répondre aux besoins des citoyens et à l’accompagnement du processus de développement que connait le Maroc.

A cette occasion, le Wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamd El Yacoubi a affirmé que ce mouvement intervient dans le cadre de la modernisation et de la valorisation des ressources humaines du corps d’agents d’autorité, en se basant sur les critères de compétence et de mérite dans les postes de responsabilité, notant que ce mouvement vise principalement le développement de l’action de l’administration territoriale selon une dynamique efficace tenant en compte les intérêts des citoyens que Sa Majesté le Roi n’a eu de cesse de souligner à plusieurs occasions.

M.El Yacoubi a, également, souligné que ce mouvement concerne 22 agents d’autorité au niveau de la préfecture de Rabat dont 10 seront affectés à l’administration centrale et dans les différentes provinces et préfectures du Royaume, saluant à cet égard les efforts déployés par les agents d’autorité, empreints de dévouement et de sérieux.

Il a, en outre, appelé les nouveaux agents d’autorité à se remémorer de la ‘”lourde” responsabilité qui pèse sur eux et à faire preuve de discipline et d’efficacité dans l’exécution de leurs missions, notamment à la lumière des grands projets actuels et futurs dans le Royaume, tels que la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2030, et à s’impliquer dans le processus de développement durable dans divers domaines, économiques, sociaux, culturels et sportifs.

Le Wali de la région Rabat-Salé-Kénitra a, par la même occasion, rappelé que ce mouvement constitue une opportunité pour insuffler un sang nouveau au sein de l’administration territoriale, en application des Hautes Instructions royales appelant à la mise en place du processus de transition progressive de la fonction publique d’un modèle axé sur la gestion des carrières à un nouveau modèle basé sur la gestion des compétences.

Ce mouvement de mutation a été précédé par la mise en oeuvre d’un système de suivi et d’évaluation global à 360 degrés, selon une approche basée sur la valorisation des ressources humaines et l’objectivité en matière d’évaluation de la rentabilité, à travers une nouvelle génération d’élites et de compétences pour une plus grande efficacité du corps des agents d’autorité, a-t-il expliqué.

A rappeler que le mouvement de mutation dans les rangs des agents d’autorité, opéré par le ministère de l’Intérieur, a concerné 592 agents, soit 23% de l’effectif total de ce corps de l’Administration territoriale.