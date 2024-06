Journée mondiale des océans: Des élèves visitent le Phare d’El Hank à Casablanca

jeudi, 6 juin, 2024 à 13:57

Casablanca – Des élèves de différents établissements scolaires ont bénéficié, mercredi, d’une visite encadrée au Phare d’El Hank à Casablanca.

Organisée dans le cadre de la Semaine de l’Océan, initiée par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement à l’occasion de la Journée mondiale de l’océan, cette activité vise à informer les élèves sur le rôle important joué par ce phare dans la navigation maritime, ainsi qu’à les sensibiliser à l’importance de la préservation du littoral et de l’océan.

A cette occasion, des représentants du ministère de l’Equipement et de l’Eau et des spécialistes de l’entretien et de la préservation des phares ont animé des ateliers de sensibilisation au profit de ces élèves.

Dans ce sillage, la cheffe du département de la sécurité portuaire et de la navigation côtière au ministère de l’Equipement et de l’Eau, Nissrine Lazaar a souligné que ce département organise, en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, un ensemble d’activités de sensibilisation au profit des élèves dans le cadre de la Semaine de l’Océan.

Dans une déclaration à la MAP, elle a fait savoir que ces activités comprennent l’organisation de visites à certains phares du Royaume, dont celui d’El Hank à Casablanca, soulignant que cette visite met en avant l’importance de préserver les océans et le rôle du ministère en matière de protection du littoral et de l’océan.

Dans une déclaration similaire, la Coordonnatrice régionale de l’environnement à la direction régionale du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports de Casablanca-Anfa, Dounia Maghar a affirmé, pour sa part, que cette visite intervient à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’océan, qui se tient cette année sous le signe “À la découverte de nouvelles profondeurs”.

Elle a, en outre, indiqué que cette activité de sensibilisation cible, notamment, les élèves participant au programme “Jeunes Journalistes pour l’Environnement” ainsi que les écoles écologiques, ajoutant que cette visite a été marquée par l’organisation de plusieurs ateliers de sensibilisation mettant en lumière l’importance des océans.

Les élèves ayant bénéficié de cette visite ont exprimé leur satisfaction quant à leur participation à cette activité, notant qu’ils ont pu découvrir différents phares du Royaume et l’importance des océans et de leur préservation.

La Semaine de l’Océan est une initiative nationale majeure dédiée au développement et à l’exploration des ressources océaniques. Cette semaine, initiée par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement en collaboration avec plusieurs partenaires (3 au 8 juin) dans onze villes côtières marocaines d’Al Hoceima à Dakhla, est l’occasion de mettre en lumière des secteurs clés tels que l’économie bleue, les infrastructures océaniques, l’économie circulaire, le patrimoine souterrain ainsi que les sciences et les technologies marines.