Journée Nationale du Migrant : La préfecture d’Aïn Chock célèbre les MRE

samedi, 10 août, 2024 à 19:39

Casablanca – La préfecture d’arrondissement d’Aïn Chock (Casablanca) a célébré, samedi, ses marocains résidant à l’étrangers (MRE) à l’occasion de la Journée Nationale du Migrant.

Cette célébration, placée sous le thème “Investissements des Marocains résidant à l’étranger : Opportunités et Perspectives”, à mis en lumière les efforts déployés pour accueillir et accompagner les MRE, en les encourageant à contribuer au développement de leur pays d’origine, en mettant en avant les opportunités d’investissement qui leur sont offertes par leur mère-patrie.

La rencontre, qui a été marquée par la présence de plusieurs personnalités civiles, militaires et des MRE, vise à favoriser une communication directe entre les différentes administrations, institutions (publics et privés) et les marocains du monde, afin de répondre à leurs attentes et aspirations.

Dans un mot d’ouverture lu par la cheffe de la division de l’action sociale à la préfecture d’arrondissement d’Aïn Chock, Hind Hanine, le gouverneur de la préfecture d’arrondissement d’Aïn Chock, Mounir Hammou, a souligné le rôle essentiel des MRE dans le développement du Maroc, ainsi que les efforts continus pour leur offrir un accompagnement et un soutien adaptés dans divers domaines.

Il a, dans ce sens, expliqué que les services de la préfecture prennent chaque année plusieurs mesures pour améliorer la manière de traiter et de communiquer avec les MRE, à travers la création d’un bureau spécial pour le suivi du traitement des affaires des Marocains du monde, qui est chargé de les accueillir tout au long de l’année, de recevoir leurs demandes, doléances et propositions.

Il s’agit également de l’activation de la cellule provinciale chargée du traitement des affaires des MRE, composée de différents représentants des services administratifs extérieurs et des différents acteurs et intervenants concernés, visant à étudier, suivre et résoudre rapidement les affaires des MRE, a-t-il enchaîné.

M. Hammou a invité tous les services concernés à redoubler d’efforts pour simplifier et moderniser les procédures administratives, afin de répondre aux besoins des MRE, et à mettre en place davantage de moyens et d’initiatives en leur faveur tout au long de l’année, notamment en n matière d’accompagnement des investisseurs et porteurs de projets parmi les Marocains du monde.

En marge de cette célébration, des stands ont été mis en place par divers services afin de présenter les services et facilités offertes aux MRE, en plus d’un salon des coopératives exposant les produits du terroir.