Journées du Patrimoine de Marrakech : Les personnes à besoins spécifiques à l’honneur

vendredi, 28 juin, 2024 à 18:22

Marrakech – La Direction régionale de la culture à Marrakech-Safi a organisé jeudi, une visite guidée au Palais Badii à Marrakech, au profit d’enfants et jeunes à besoins spécifiques de l’Association de Solidarité pour les Sourds et Muets, dans le but de leur faire connaitre les richesses patrimoniales et historiques, dont regorge cette ville impériale.