JPO de la DGSN : L’intelligence artificielle mise à contribution pour la lutte contre la criminalité

dimanche, 19 mai, 2024 à 15:05

Agadir – Le stand des applications sécuritaires basées sur l’intelligence artificielle (IA), aménagé dans le cadre de la 5ème édition des Journées portes ouvertes (JPO) de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), met en avant plusieurs applications développées par des experts de la Sûreté nationale qui intègrent les technologies de l’IA dans le travail de la police pour la lutte contre la criminalité, tout en assurant le suivi des contraventions.

Parmi ces applications, figurent celle dédiée au traitement automatisé des données du trafic routier qui assure la lecture automatique des plaques d’immatriculation et leur conformité avec la base de données dont dispose les services de la Sûreté nationale, ainsi que l’application de suivi du positionnement géographique des patrouilles de police, et d’exploitation du système de positionnement mondial (GPS) pour suivre les interventions sécuritaires sur la voie publique.

A cet égard, le contrôleur général, Youness Kerbid, chef du service veille logiciel et méthodologie à la DGSN, a assuré que la Direction accompagne l’évolution rapide de la technologie de l’IA, en utilisant divers outils qui permettent d’améliorer l’action policière dans différents domaines.

Dans ce sens, la DGSN a mis en place une application intelligente qui permet la lecture instantanée des plaques d’immatriculation des véhicules en vue de les comparer avec la base de données des voitures volées et suspectes, a-t-il expliqué, soulignant que ce système, généralisé à de nombreuses villes, permet énormément de retrouver les véhicules volés et les personnes recherchées.

Les experts de la DGSN, a-t-il poursuivi, sont pleinement engagés pour développer constamment ces systèmes, tout en les dotant de fonctionnalités supplémentaires, y compris la technologie d’identification des plaques d’immatriculation contrefaites via la technologie d’identification du type et du modèle du véhicule.

La Direction est également engagée à développer un système d’IA qui permet d’analyser le trafic routier à travers un suivi global du nombre de véhicules, et par conséquent fournir des informations utiles pour prendre des décisions concernant la circulation, a-t-il dit.

Tenues sous le thème “La Sûreté Nationale : citoyenneté et solidarité”, les 5èmes JPO, qui se poursuivent jusqu’au 21 mai, visent à informer le public sur les efforts de modernisation mis en place par la DGSN pour assurer la sécurité des personnes et des biens et préserver l’ordre public.