Kénitra: plus de 4.700 agriculteurs bénéficient d’un projet de reconversion en irrigation localisée

jeudi, 22 août, 2024 à 17:20

Kénitra – Quelque 4.713 agriculteurs de la province de Kénitra ont bénéficié d’un projet de reconversion en irrigation localisée, dans le cadre du Programme National de l’Economie de l’Eau d’Irrigation (PNEEI) piloté par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, qui vise la modernisation des systèmes d’irrigation et l’amélioration de la valorisation de l’eau d’irrigation.