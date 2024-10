Kénitra: Des femmes rurales présentent leurs projets portés par l’INDH

mardi, 15 octobre, 2024 à 17:15

Kénitra – Des femmes rurales ont présenté, mardi à Sidi Allal Tazi et Souk El Had, dans la province de Kénitra, leurs projets réalisés dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), et ce à l’occasion de la journée internationale de la femme rurale, célébrée le 15 octobre de chaque année.

Bénéficiant d’une contribution de l’INDH à hauteur de 5,7 millions de dirhams, ces projets visent à promouvoir un développement humain et social durable, consacrant les valeurs de dignité et de solidarité, qui constituent des sources d’espoir pour les générations à venir, selon des données fournies par la division de l’action sociale de la province de Kénitra.

Depuis son lancement en 2005, l’INDH, à travers la déclinaison de ses multiples programmes, ne cesse de placer l’amélioration des conditions socio-économiques des femmes issues du milieu rurale ou défavorisées, au cœur de ses priorités.

Ces projets ont pour objectif d’insuffler une nouvelle dynamique au développement socio-économique dans la province de Kénitra, et d’améliorer la situation de la population, notamment à travers l’accompagnement des jeunes porteurs de projets, de la conception jusqu’au démarrage.

Intervenant à l’occasion de visites de deux projets, la cheffe du service Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes à la Division de l’action sociale à la province de Kénitra, Hanane Imnir, a indiqué que l’INDH est fortement engagée en faveur de la promotion de la situation de la femme et œuvre constamment à mettre en lumière un modèle de femmes issues du milieu rural, ayant amélioré leur situation grâce à la contribution de l’Initiative nationale pour le développement humain.

Aussi bien à l’échelle national que sur le plan de la province de Kénitra, cette attention particulière, accordée aux femmes à travers le renforcement de leurs compétences et la promotion de leur émancipation et de leur autonomie financière, s’est traduite par la mise en place, dans le cadre de l’INDH, d’une série de projets intégrés et générateurs de revenus au profit des femmes rurales.

Approchées par la MAP, des femmes bénéficiaires se sont félicitées de l’appui apporté par l’INDH à leurs projets, dont Fatima Zahra Abassi et son associée Soukaina Karnal, porteuses d’un projet d’imprimerie moderne.

Ce projet a été réalisé en moins d’une année, de la conception au lancement, selon la démarche proposée par l’INDH qui consiste en une inscription en ligne, au suivi d’une formation sur la plateforme “Chabab” et en des séances d’orientation avant l’approbation du dossier, a expliqué Mme Abassi.

Pour sa part, Rajaa Houach, porteuse de projet de “neggafa” (habilleuse traditionnelle de la mariée), a indiqué avoir bénéficié du soutien et de l’accompagnement de l’INDH pour monter son propre projet afin, notamment, de s’assurer plus de stabilité financière, appelant les femmes et plus particulièrement celles issues du milieu rural, à emprunter sa voie, afin d’améliorer leur situation socio-économique.

Lancée en 2005 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’INDH s’inscrit dans une vision d’ensemble articulée autour de trois volets, à savoir le processus politique de consolidation de l’État moderne, les réformes et projets structurants générateurs de croissance ainsi que le développement humain dans ses dimensions économique, sociale et culturelle, fondé sur les principes de bonne gouvernance à travers l’information, le suivi et la reddition des comptes.