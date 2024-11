Kénitra: La Préfecture de police dotée d’une Salle de commandement et de coordination de nouvelle génération

mardi, 26 novembre, 2024 à 17:53

Kénitra – Une Salle de commandement et de coordination de nouvelle génération a été inaugurée, mardi, à la préfecture de police de Kénitra.

Cette structure intégrée vise à assurer la gestion des opérations de sécurité sur le terrain et des missions opérationnelles, telles que la sécurité routière, la police de secours, ainsi que la vidéosurveillance urbaine.

La réalisation de cette Salle, inaugurée par le gouverneur de la province de Kénitra, Abdelhamid El Mazid et le Préfet de police de Kénitra, Mustapha El Oujdi, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du programme d’action annuel de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) en matière de renforcement des infrastructures policières.

La nouvelle structure a été intégrée dans un espace dédié au sein de la préfecture de police de Kénitra, de manière à regrouper les services de sécurité essentiels et vitaux en un seul édifice, combinant architecture moderne et normes techniques et fonctionnelles en phase avec le niveau avancé de l’action des services de police, notamment ceux liés à la gestion des appels d’urgence via la ligne 19 et des interventions policières sur la voie publique.

Elle comprend une salle polyvalente où des opérateurs spécialisés réceptionnent les appels d’urgence via la ligne 19, en continu, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, grâce à une plateforme technique spécialement conçue, pour recevoir et traiter simultanément un grand nombre d’appels et les transmettre instantanément aux opérateurs chargés de la gestion des réseaux de télécommunication interne, avant d’en notifier les équipes de police de secours déployés sur la voie publique.

La réalisation de cette nouvelle salle intervient après des expériences réussies dans les villes de Rabat, Casablanca, Tanger, Fès et Marrakech.

Outre les missions de gestion des opérations sécuritaires, les salles de commandement et de coordination de nouvelle génération opèrent selon une vision de services intégrant, en un seul espace, plusieurs niveaux de communication et de coordination sécuritaire interne, d’une part, et de communication entre les services de Sûreté nationale et les citoyens, d’autre part.

Chaque salle de commandement et de coordination s’emploie à répondre aux appels de secours des citoyens via la ligne 19, avant d’intégrer ces appels et les réponses dans le système de communication entre les unités de terrain.

Dans une déclaration à la presse, le préfet de police de Kénitra a indiqué que la réalisation de cette salle vise à répondre aux appels des citoyens via la ligne 19, en parfaite coordination avec les unités de terrain, dont l’Unité mobile de police de secours qui est mobilisée en permanence et équipée de matériels logistiques, notamment des véhicules et des motos.

Pour sa part, le chef du district provincial de sûreté, chef d’état-major du corps urbain à la préfecture de police de Kénitra, Abdelali Ouadrassi, a souligné que la nouvelle salle est destinée à optimiser la qualité du service policier.

Cette nouvelle unité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie sécuritaire mise en place par le Directeur Général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire, M. Abdellatif Hammouchi, a-t-il relevé, soulignant que la salle de commandement et de coordination est composée d’une plateforme de caméras urbaines à même de permettre de lutter contre les activités criminelles dans l’espace public, en plus du système de ligne téléphonique de secours (19) de haute précision, pour recevoir les plaintes des citoyens.

La DGSN avait doté la ville de Kénitra, l’année dernière, d’une unité mobile de police de secours, équipée de motos et de véhicules d’intervention en vue de répondre promptement aux situations d’urgence. Cette unité sera intégrée au système de la salle de commandement et de coordination dans le but de renforcer les capacités de réponse aux appels à l’aide émis par les citoyens dans des délais courts et dans le respect de normes strictes en matières d’efficacité et de qualité.

En généralisant les salles de commandement et de coordination à travers les différents grands centres urbains, la DGSN aspire à atteindre un taux élevé d’efficacité dans les interventions sécuritaires, à réduire la durée de déplacement et d’intervention sur le terrain, à intensifier la présence sécuritaire sur la voie publique, tout en rapprochant les services de police aux citoyens.