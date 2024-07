Khémisset: un soutien continu de l’INDH aux activités des coopératives

vendredi, 5 juillet, 2024 à 23:41

Khémisset – L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) accorde une importance particulière aux coopératives en tant qu’associations de personnes physiques ou morales, par le biais d’un accompagnement financier et technique, et contribue à la création d’emplois ainsi qu’au développement régional.

Les coopératives sont des choix stratégiques qui contribuent à la revitalisation des économies locales à travers leurs programmes ciblant différentes tranches d’âge. Ceci se traduit par l’amélioration du statut socio-économique des groupes vulnérables.

Fondée en 2013 à Khémisset, la coopérative “Al Oussra” incarne la réussite des coopératives transfrontalières dans la région. Elle gère un atelier de couture et exporte des uniformes militaires et civils vers certains pays européens.

Le projet de la coopérative a bénéficié du soutien de l’INDH pour sa deuxième phase 2011-2015, avec un appui financier de 210.000 dirhams, a indiqué à la MAP le président de la coopérative, Adam Boukhari.

Grâce au travail et au savoir-faire de la main d’œuvre de la coopérative, passant de 20 à 100 employés, la production est passée de 300 à 500 pièces par jour, a-t-il précisé.

Le rôle de l’INDH ne se limite pas à l’amélioration des conditions socio-économiques de la population, mais s’étend aux programmes visant à préserver le patrimoine immatériel. Il s’agit du domaine d’activité de la coopérative “Safaa, Élégance et créativité”, créée en 2017 avec un soutien de 105.000 dirhams de l’Initiative et spécialisée dans la couture traditionnelle et moderne.

La coopérative forme et renforce les compétences locales à travers la formation professionnelle, a souligné à la MAP sa présidente, Naima Roumani, notant que la préservation du patrimoine immatériel représenté par le caftan marocain et les modèles de takchita est l’un des plus grands défis de la coopérative qu’elle transmet à travers les générations.

Et d’ajouter que la coopérative répond aux demandes de ses clients en commercialisant les produits sur les médias sociaux, en participant à des expositions nationales et internationales et en menant des activités sociales et culturelles.

Non loin de la coopérative, se trouve une menuiserie artisanale dans le quartier industriel de Khémisset, appartenant à la coopérative “Union pour la menuiserie technique productive”, qui a bénéficié d’un soutien de 105.000 dirhams de la part de l’INDH.

Le projet a été couronné de succès et apprécié par les résidents, a déclaré le trésorier de la coopérative, Yassine Ouaka, saluant la précieuse contribution de l’INDH à cette réussite.

De tels projets préservent l’héritage traditionnel du Maroc, a-t-il dit, notant que le processus d’amélioration de la production par l’acquisition de machines modernes a contribué au développement de l’activité de la coopérative.

Les coopératives occupent une place importante depuis que l’initiative a été lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2005, a aussi noté, dans ce sens, la chargée de la communication au département de l’action sociale de la province de Khémisset, Leila Al Ahmadi.

Le programme d’inclusion économique des jeunes, qui comprend un volet d’économie solidaire, cible les coopératives, a-t-elle précisé, notant que les projets sont financés dans le cadre de filières de production pertinentes pour la province de Khémisset.

Le bilan du programme d’amélioration des revenus et d’inclusion économique des jeunes de la troisième phase dans la province de Khémisset a vu la réalisation de 21 projets de coopératifs d’un coût total de 7,9 millions de dirhams (MDH) durant la période 2019-2023, auxquels l’initiative a contribué à hauteur de 4,74 MDH. Au total, 73 projets d’un montant de 10,54 MDH, dont 16 coopératives, ont été programmés pour 2024.