Khénifra : Le pavillon bleu hissé pour la 1ère fois au lac Aguelmam Azegza

vendredi, 26 juillet, 2024 à 18:08

Khénifra – Le Pavillon Bleu, label décerné par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, a été hissé, vendredi, sur Aguelmam Azegza, premier lac naturel au Maroc à recevoir cette distinction prestigieuse.

La cérémonie de hissage du drapeau du label Pavillon Bleu au niveau du lac Aguelmam Azegza s’est déroulée en présence du Directeur Général de l’Agence nationale des Eaux et forêts (ANEF), Abderrahim Houmy et de Mohamed Fettah, Gouverneur de la Province de Khenifra, d’élus de la province, de responsables de l’ANEF, des chefs des services extérieurs et de plusieurs personnalités civiles et militaires.

Pour satisfaire les critères du Pavillon Bleu et assurer le bien-être des visiteurs de ce lac niché entre une longue falaise et une forêt de cèdres de l’Atlas plusieurs fois centenaires, le lac a connu d’importants travaux d’aménagement initiés par les collectivités territoriales et les autorités locales. Ces travaux ont concerné le renforcement des routes et des accès, la mise en place de bâtiments de service et d’espaces de campement ainsi que des installations sanitaires.

L’ANEF, en tant que partenaire de ce projet de labellisation, a contribué à travers divers aménagements et activités écotouristiques, socioéconomiques et environnementales au sein du parc de Khénifra et du site.

Par la suite, le directeur général de l’AREF et le gouverneur de la province de Khénifra ont donné le coup d’envoi des travaux de réhabilitation de deux pistes forestières, couvrant les pistes du lac Tiguelmamine et d’Ani-Azerzou dans le but de protéger la cédraie d’Ajdir, prévenir et lutter contre les incendies, désenclaver la population locale et contribuer au développement de l’écotourisme dans le parc national de Khénifra avec un budget de 3.9 millions de DH.

Il a été également procédé au lancement des travaux d’aménagement de la forêt récréative d’Arougou, un espace très fréquenté par les visiteurs et les habitants de Khénifra, en raison de sa proximité avec les sources d’Arougou.

Ce projet vise à intégrer les aménagements forestiers dans le cadre global du site, encourager l’écotourisme, promouvoir la forêt comme destination écotouristique, et offrir un espace de récréation, de détente et d’éducation à l’environnement.

L’étude pour l’aménagement, validée par tous les partenaires, inclut l’installation de bancs et tables, circuits santé, manèges de jeux pour enfants, agrès sportifs, signalétique de sensibilisation et autres travaux d’aménagement avec une enveloppe budgétaire globale de plus de 4 millions de DH.

L’ensemble de ces projets s’inscrivent dans la continuité des plans et programmes initiés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à concrétiser la Vision Royale d’un développement durable et intégré. Parmi ces initiatives figure la stratégie nationale de développement du domaine forestier “Forêts du Maroc 2020-2030” qui a pour objectif de résoudre les problèmes de dégradation des forêts et de trouver un équilibre entre la conservation et le développement des ressources forestières.

Le gouverneur et la délégation l’accompagnant se sont, par la suite, rendus à la commune de Mouha Ou Hammou Zayani où ils ont procédé au lancement des travaux de construction de la route entre la voie de contournement Amalou et Tizi Naslsal financés par le Conseil de la région à hauteur de 21 millions de DH. Dans la commune de Khénifra, un projet pour l’aménagement urbain de la ville de Khénifra a été lancé pour un montant de 19 millions de DH.