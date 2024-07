Khénifra : Rencontre de communication autour du RGPH 2024

samedi, 6 juillet, 2024 à 17:17

La Fondation du Forum d’Assilah, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Culture) et la commune d’Assilah, organisent la 45è édition du Moussem culturel international d’Assilah, en deux sessions, estivale et automnale, à l’instar des deux saisons précédentes.