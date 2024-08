Ksar El Kébir : Caravane médiale multidisciplinaire au profit des anciens résistants et leurs familles

samedi, 3 août, 2024 à 19:17

Ksar El Kébir – La délégation provinciale du Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération à Larache et l’Association des médecins de Ksar El Kébir ont organisé, samedi, une campagne médicale multidisciplinaire au profit des anciens résistants et des membres de leurs familles dans la province.